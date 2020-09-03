美味红枣南瓜发糕，香甜柔软，一分钟学会！

妈妈们都知道，给小朋友吃太多零食不好，不止零食，甜的、香的、奶油的…最好都少吃。所以做给宝宝吃的食物，还是要花些心思，既要漂亮吸引他们的目光，同时又要健康，最好多摄入粗粮，我经常会做各种口味的发糕，看起来像蛋糕，吃起来却扎实很多，也没那么甜腻，宝宝也很喜欢。

小时候奶奶就经常做发糕给我们吃，奶奶常说，说多吃粗粮更健康。大概受到奶奶的影响，我从小就喜欢这粗粗的口感，后来自己爱上厨房之后，发糕更成为我家餐桌上常见的面点，在我看来，这口感比细腻的蛋糕更受用。我喜欢在发糕中加入南瓜泥、紫薯泥或者红薯泥，不仅颜色更讨喜，还会增加淡淡的甜味，无需再加糖，也就无需担心给身体带来太多负担。

这款加了南瓜泥的发糕看起来金灿灿的，特别有食欲，吃起来有淡淡的南瓜香，再加上几颗红枣，是我和宝宝的最爱了。当然，如果爱吃甜的朋友，也可以在揉面团时再加点糖哦。

【红枣南瓜发糕】

材料：

南瓜260g，面粉355g，酵母4g，红枣6个。

准备：

红枣剪开，去核，南瓜去皮切片，蒸熟，碾成泥。

做法：

1.酵母用一点点温水调匀；

2.面粉中加入南瓜泥和酵母溶液；

3.用筷子搅拌成棉絮状；

4.揉成面团，稍稍光滑就可以；

5.将面团放入涂油的模具，放在温暖处发酵；

6.当面团发酵至2倍大，发酵结束；

7.表面加几颗红枣，冷水起锅，蒸35分钟左右；

8.取出后稍稍降温就可以吃了。

心得分享：

1.红枣可以换成其他果干；

2.发糕趁热吃更好吃，凉了会稍稍变硬，每次吃之前用蒸锅热一下口感更好。

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