新冠疫情致印度童婚激增，多人“卖女儿”

据新加坡《海峡时报》报道，受新冠疫情影响，最近一段时间以来，印度童婚事件与日俱增。有的家庭生活陷入困境，为减轻负担让未成年女儿出嫁，而有的家庭则是在趁机“卖女儿”。

女童哭诉被父母逼婚，印度童婚事件激增六成

8月中旬，印度政府设立的儿童热线接到一名12岁女童的求助，女童在电话里哭着表示，她原本想继续上学，但家人逼她嫁给一名19岁男子，并且家人宣称如果她不听话就“杀了她”。在另外一起典型的童婚案中，一名15岁的少女被家人卖给一名50岁的鳏夫，刚结完婚就要照顾对方的孩子。

有媒体报道称，疫情封城期间，政府儿童热线已经接到了多个儿童权益事件，数量超过9.2万件，其中童婚事件多达5584起。在这些受到侵害的未成年少女中，60%的年龄在16-18岁之间，39%的年龄在11-15岁之间。据某些地区的儿童权益工作者透露，疫情封城期间，当地发生的童婚事件比去年同期增加了六成之多。

疫情期间家庭生活困难，有人“投机”卖女儿

报道还表示，受新冠疫情影响，印度很多家庭生活出现困难。为了减轻家庭经济压力，有的父母会让儿子外出打工赚钱，女儿则草草嫁人。还有一些心狠的父母认为，疫情期间政府对童婚的管理不严，便选择在半夜为女儿举办婚礼，而且因为宾客来的比较少，还能省下一大笔办婚宴的钱。

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