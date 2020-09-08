这个爸爸心真大！带新生儿出远门没带奶粉，孩子饿到崩溃

宝宝出生多久你才敢带出门？1个月？2个月？还是3个月？今天的这个爸爸表示18天就敢带出门，而且还是出远门！！！

近日，广西梁先生一个人带着刚出生18天的婴儿乘动车，因为忘记带奶粉导致宝宝5个小时没有进食，饿的哇哇大哭，最后迫不得已向工作人员求助。好在车站的工作人员陶秋萍是两个孩子的妈妈，化身临时月嫂帮忙安抚孩子，同时联系同事帮忙买奶粉。最后在大家的接力照顾下，梁先生和孩子成功抵达目的地。

据知情人透露，梁先生是在上海工作的，已经很多年没有回老家了。孩子出生后，妻子身体虚弱不方便，而自己也马上有事要出远差，为了能让老人看看孩子，就决定一个人带着孩子回老家。没想到因为一时疏忽，忘记带奶粉，导致宝宝一路饿肚子。

看到这种新闻，只想说一句，这家人真的不把孩子当回事。正常情况下，新生儿在出生三个月内都不建议出远门，因为此时的他们非常脆弱，无论是抵抗力还是适应力都远不如常人，根本经不起长途跋涉。

而这家人且不说忘带奶粉的事情，只是为了让老人能看看孩子，就让爸爸孤身一人带着孩子坐飞机火车，真的是不知轻重！真的要让老人看孩子，完全可以让父母过来；或者等妻子身体基本恢复了，再带着宝宝回家一趟，这样宝宝就不需要早早离开母亲，也能随时有母乳喝，不会出现饿肚子的情况。

如果确实要带娃出门，有哪些事情要注意？

正常情况下，新生宝宝不建议出远门，但是如果确实有非常重要的事情不能耽搁，那么又该要注意什么呢？

1.提前安排行程

因为此时的宝宝和新妈妈都比较虚弱，所以如果要出远门，那么必须要提前安排好行程，最好能提前联系一下医生，让他给予一些指导。此外还要安排好交通工具，最好是有专人专车接送，可以最大程度避免产妇和新宝宝疲劳和接触更多的人；注意提前了解行程中有哪些医院，以防有突发情况可以及时送医治疗。

2.注意带好物品

相信有了孩子的家庭，无论是什么时候出门，都会带好一些孩子的常用品，哪怕只是去小区花园里玩一会，也要带上纸巾、水杯等等。而如果是出远门，那么更要准备好各类宝宝用品，千万不要怕琐碎，以免想用的时候却发现没带，比较重要的有：纸尿裤、干/湿纸巾、换洗衣服、水杯、保温杯、奶粉、辅食、玩具、垃圾袋等等。

3.避免接触太多人

刚出的宝宝抵抗力比较弱，所以出门的时候，一定要避免接触太多的人，乘坐公共交通的时候，尽量选择更高规格的舱位；不要前往传染病流行地区，以防对新生宝宝带来威胁。

4.安排休息时间

新生宝宝适应力比较差，舟车劳顿很容易会感到困倦，所以注意外出的时候行程不要安排得过于紧凑，要有充分的休息时间。尤其是长距离旅行，更要安排好休息的空间和时间。

Tips：虽然不适合带宝宝出远门，但不代表不能出门，事实上等到宝宝满月之后，妈妈们还是可以带孩子出门多晒晒太阳。因为人体所需的维生素D，就很大一部分需要通过晒太阳来获得，而维生素D关系到钙的吸收。除此以外出也有助于宝宝视神经和大脑发育，培养他们对世界的好奇心，引发学习欲望。

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