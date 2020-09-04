讽刺！地铁安全员不安全，公然猥亵女乘客！

在面对危险的时候，大家都会找穿制服的帮忙，因为穿制服往往就代表公正、正义，然而最近发生的一件事情，可能要大家改变想法了。近日有网友曝光了一段地铁安全员嗅闻女乘客头发视频：

从视频中可以看到，安全员站在一名女乘客身后，并且用手挑起几缕头发抚摸并偷偷闻了起来，似乎很陶醉的样子。据知情者爆料，当时地铁非常拥挤，所以被受害女士并没有发现安全员的行为。

对于此事，当地地铁第一时间发布了通告，表示涉事男子今年19岁，在执勤期间偷闻女乘客头发的情况属实，目前已经被停职并且被依法处以行政拘留5天的处罚。

因为事情牵涉到“知法犯法”的情况，所以引起了大批网友的关注，大家纷纷表示细思极恐：地铁安全员的职责就是维护乘客的人生安全，没曾想竟然借职务之便公然骚扰乘客，这可比普通人违法更加得可怕。

为什么性骚扰总是屡禁不止？

很大原因是因为违法成本太低。公交车、地铁是性骚扰的高发区域，但是这些部门大多都是消极应对，要么提醒女性乘坐公共交通时多加小心，出门要求穿保守的衣物，不能漏出一点“春光”，亦或者就设置“女性车厢”，将女性关进物理“笼子”。

穿什么、坐哪个车厢应该是大家的自由，所以要尝试用其他方法去保护女性，比如法律。在以往的性骚扰事件中，对嫌疑人的定罪都比较轻微，往往只是行政拘留几天，基本达不到警戒的目的。所幸现在对女性保护法一步步在完善，比如在19年，上海有一起性骚扰案，犯罪嫌疑人因为强制猥亵罪被判处有期徒刑六个月，这是真正的入刑案件。

突遇猥亵/性骚扰，我们该如何保护自己？

有个成语叫“色胆包天”，当变态们色字上头的时候，很可能会忘记事情的后果做出猥亵/性骚扰等行为，那么此时我们该如何保护自己呢？

1.必须要冷静

当遇到变态的时候，一定要保持足够的冷静，不要露出惊慌的表情，因为你越是惊慌失措，变态们可能会越是得意和兴奋，心中满是窃喜。而如果你是冷静看着他，那么变态很可能直接兴趣全无，自行停止违法行为。

2.分辨对方目的

当遇到类似的事情时，要先分辨一下对方的目的，如果对方只是暴露癖（就是露出自己的私处获取快感），那么可以装作没看见快跑即可，注意不要刻意去嘲笑尺寸，这很可能令对方狂性大发，导致更加严重的后果。

而如果对方想对自己有进一步的企图，那么就要看看附近是否可以找到别人帮助你，如果附近有人那说明你很幸运；而如果没有人，那么就要根据当时的情况，冷静面对了。

3.大声呵斥对方

不少变态在看到胆小的女性时会比较猖狂和得意，所以此时一定要拿出自己的胆量，大声呵斥他，记住一定要拿出自信不要自乱阵脚。很多情况下，变态只敢偷偷摸摸，受到呵斥很可能会放弃并且逃跑。

4.找个防身武器

如果对方没有被你吓退，那么最好赶紧找个防身武器，这个时候就可以看出随身带防狼喷雾都多么重要了。如果没有专门的防狼器具，那么可以找个木棍、砖块、石头等等，甚至危及时刻手机也是个不错的防身道具。当然决定防卫前，要先对比一下双方的战斗力，碰到瘦弱矮小的变态可以这么做；个高体壮的则要另想办法了。

5.打不过就跑

如果是看起就很高壮的变态，那么就不要想着和他搏斗了，平常学的女子防身术并没有太大用处，光体重压下来你就动弹不得了，所以最好的方法就是赶紧脱掉高跟鞋跑。记住往人多的地方跑，千万不要往巷子里钻，除此以外保安亭、公安局、警卫室也是不错的选择。

6.尝试留下证据

如果是在公共交通上遇到紧贴你的变态，那么可以尝试先远离，实在没有空间又不敢发作，那么可以用手机录制证据，然后可以报警让民警来处理。如果身边有同伴，那么不妨直接撕破脸皮给他一巴掌，狠狠的羞辱一番后报警。

总的来说，这年头流氓、变态有很多，出门在外要学会保护自己，夜晚出门尽量结伴而行。平常遇到小变态，要勇敢指出变态行为，相信总会有见义勇为的大哥帮忙；遇到大变态，就想办法尽快跑到安全区域，并且在之后要及时报警，不能让坏人逍遥法外。

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