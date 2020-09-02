培养家庭责任感，让宝贝从劳动开始

值得一提的是，越来越多的80后父母开始让孩子学做家务，过去那种过分宠爱已经不多见了。作为家里的成员，每个人都应该为家庭作出贡献，学习固然重要，但是也需要孩子学会做家务，主动承担家庭责任，成为一个有责任，有担当的人。所以，父母从小就要开始培养孩子家庭责任感。那么具体该怎么做呢？

1.自己的事情自己做

刷牙洗脸穿衣是每个人的日常，这种事孩子一定要自己学会做，学会自己照顾好自己。

2.家庭成员之间需要互相帮助

每个人都要为家庭付出自己的一份力量，互相照顾。父母可以引导孩子主动帮助别人，比如，帮爸爸妈妈刷碗，帮助爷爷奶奶打扫卫生，也让他体会到别人对他的关心和帮助，并且告诉他，别人对他的帮助，一定要学会感恩和报答。

3.培养孩子的责任感

当孩子经常做家务时候，就可以告诉他，做家务其实是一种家庭责任感，是每个人都要为家庭付出，这样家才能越来越好。当家庭遇到困难时候，每个人都要做一些力所能及的事情。孩子虽然小，但也是家庭的小成员，所以，父母应该教育孩子：负起家庭的责任是每个人都需要的，小孩子也需要承担责任，其中承担家务事就是不错的方式。

4.合理安排家务

孩子七八岁时候，就可以安排做打扫卫生的活，像丢垃圾等这些小事就可以教给他做，十三岁以后，就可以学做饭、炒菜、洗衣服等事情。

总而言之，从小就要培养孩子做一些力所能及的事情。

注意，做家务不是金钱与劳动的兑换，我们教育孩子多多劳动的本质是让他成为一个对家庭有责任感，知道为家庭付出的人。这样孩子才能成为一个有责任，有担当，勇于奉献的社会好青年。

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