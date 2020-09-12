你的宝宝有安全感吗？看他睡姿就清楚了！

你知道吗？宝宝的睡姿可以反映他内心的状态。只要仔细观察，就能了解。

1.依恋型睡姿

许多宝宝睡觉时总是习惯靠向爸爸妈妈，因为他们的内心对爸爸妈妈非常依赖。而且绝大多数宝宝的依赖对象是妈妈。

宝宝出生后大多由妈妈照顾生活起居，因此睡觉时总是习惯于靠向妈妈。如果宝宝睡觉时采用这样的睡姿，说明有两种可能性，一种是家庭关系不是很融洽，一种是爸爸在生活中很少陪伴宝宝，导致宝宝非常依赖妈妈。

这样的宝宝性格稳重友善，容易相信他人，大家在日常生活中要经常陪伴他，增进亲子感情，建立起良好的信任关系。

2.缺爱型睡姿

有的宝宝睡觉时喜欢把身体蜷缩成一团，这种睡姿看上去和虾米非常像，被称为“虾米型睡姿”。宝宝采用这种睡姿，说明他内心没有安全感，日常生活中缺少父母的关爱，对外界事物有强烈的排斥心理。他们的性格既脆弱又敏感，不愿意和人多交流，对身心健康发展十分不利。

如果宝宝采用这种睡姿睡觉，大家在日常生活中要多多关心照顾宝宝，让他获得充足的安全感，并且避免发生引起宝宝剧烈情绪波动的事情。宝宝在生活中感受到父母的关爱，性格也会慢慢改变，从内向敏感变的外向开朗。

3.亲密型睡姿

大家如果发现，宝宝喜欢睡在爸爸妈妈中间并且采用仰卧的睡姿，说明他在日常生活中可以从父母、 那里获得充足的安全感，并且知道父母会守护自己，因此不会排斥周围事物。采用这样睡姿的宝宝自制力较强，性格沉稳，有足够的勇气面对各种困难和挑战，长大后更容易获得成功。另外，宝宝睡在爸爸妈妈中间，说明父母和宝宝之间的亲子关系非常好。总而言之，宝宝采用这样的睡姿说明他性格好，安全感十足。

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