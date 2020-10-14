家长这些习惯会拉低孩子的智商，赶紧改掉！

生活中，有的家长会放任自己一些坏习惯，殊不知这些坏习惯还会影响孩子的智力发育！赶紧自查下：

1.让孩子吃得太饱

父母都会把最好的东西留给孩子，就连吃饭时也会把最好的给孩子吃，也不管他有没有吃饱，总是一股脑地往他嘴里塞食物，就怕孩子会饿着。

但是，你知道吗？人吃饱时不但身体变懒，大脑也会变懒。相关研究已经证实，长期吃得过饱会让脑细胞发生早衰，甚至出现智力下降的情况。因此，吃得太饱对孩子而言可能并不是一件好事。

2.对孩子实施语言暴力或武力

孩子犯错后，有的父母会对孩子谩骂、责罚，甚至动手殴打。而孩子害怕爸妈发火，默默承受，不敢吱声。长此以往，孩子就容易变成少言寡语、内向的性格。其实，父母的打骂并不能真正解决问题，只会让孩子的内心受到伤害。

3.不让孩子哭

有的人一听到孩子哭，就嫌烦，立马大声训斥不准孩子哭。实际上，哭泣是人类对情感的自愈过程，特别是对男孩子来说，很多人觉得男孩子哭就是没出息，其实这就是在压抑孩子的情绪，对他的身心健康十分不利。

4.让孩子接收大量负面暗示

不少父母经常当着外人的面或者孩子的面，说自己的孩子笨。事实上，这些话语对孩子的心理健康有很大的影响。父母说孩子笨可能只是口头禅，但孩子会把这些话记在心中。孩子经常接收到来自父母的大量负面暗示，会产生错误的自我认知，觉得自己真的很笨。

5.只让孩子学习，不准玩耍

想要让孩子越来越优秀，父母一定要使用正确的教育方法。有的父母看见孩子认真读书，就很高兴，看见孩子玩耍就大发雷霆，不让他有一丁点自由玩耍的时间。采用这样的教育方法，只会让孩子越来越厌恶学习，产生强烈的逆反心理。

大家要让孩子劳逸结合，松弛有度，既不能一味学习也不能一味玩耍。孩子适当玩耍可以很好地释放学习压力，反而让学习更有效率。

6.让孩子一起熬夜

有的父母玩心较重，会熬夜刷剧、玩手机、打游戏等。孩子们看见父母不睡觉，就一起跟着看电视熬夜。

有研究发现，孩子经常熬夜会导致睡眠不足，除了会引起一系列健康问题外，还会加快脑细胞衰老速度，变得越来越笨。

7.过早进行早教，无视孩子接受能力

为了不让孩子输在起跑线上，很多父母过早地对孩子进行早教，让他学习过于深奥的知识。还有的父母给孩子设定了过高的学习目标，完全无视孩子的感受。

孩子学不会早教课程或者没有达到学习目标，往往会有很强的挫败感，长此以往会让他越来越没有自信。孩子在日常生活中没有体会到成功的喜悦，最终有可能会变得越来越笨。

8.家长没有学习和阅读的习惯

不少父母不懂当好孩子榜样的道理，总是将自己和孩子割裂开。他们认为，无论自己做什么，都不会对孩子造成影响。殊不知，爸爸妈妈的日常行为举止会对孩子造成巨大的影响。

如果爸爸妈妈没有养成良好的阅读和学习习惯，下班回家后总是看电视、刷手机、玩游戏，孩子读书学习的兴趣就会受到影响。要知道，阅读不但可以开发孩子的大脑，还能让他的思维能力得到锻炼，大家一定要重视起来，从自身做起，和孩子一起看书阅读。

想要让孩子更聪明更优秀，光靠孩子自身努力是不够的，还需要父母的助力。父母在教育孩子时一定要用正确方法，如果教育方法不正确，反而会影响孩子健康成长。

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