过期的爽身粉别扔！试试这样做，变废为宝

爽身粉的瓶身往往是大罐的，很多家长用着用着就过期了，那么过期的爽身粉还能用吗？

爽身粉过期了自然是不能用的！可能会导致皮炎或者过敏，引发不适。但是过期的爽身粉可以变废为宝，比如抹在头发上，头发就不会很油；充当除湿剂，放在鞋子里吸汗等。下面小编就带大家看一下如何变废为宝：

1.除锈

在针线盒中放过期的痱子粉，针不会生锈；还可以用块布蘸点过期的痱子粉，可以擦去金属表面的浮锈；小黑发夹常有生锈问题，可将发夹放入有痱子粉的小盒子中，痱子粉可吸湿，减少生锈情况。

2.清洁

过期的痱子粉也是可以用来清洁家具，橱柜、玻璃等，效果都很不错；还可以用来清理衣服上的油，衣服上滴上了油，撒一些痱子粉上去可以很好的清理；适量爽身粉撒在衣领，用熨斗在衣领上来回烫个几次，衣领上的污垢便会附着在爽身粉上。

3.吸湿

过期的痱子粉洒在鞋子里，可以吸汗；放小布袋里扎好放衣柜里吸湿，尤其是潮湿的南方，非常适合吸湿。

4.充当润滑剂

项链等首饰缠在一起了，放些粉上去，就很容易解开了；在印花的衣服上，温度高了，印花容易粘在一起，这时，用粉抹一下，就不会粘一起了。

注意，过期的爽身粉不能擦脸，爽身粉最主要的成分是玉米粉或滑石粉，涂在脸上容易侵入呼吸道和眼睛，易造成过敏性气喘和吸入性肺炎，而且容易堵塞毛孔。

爽身粉有止痒、爽汗等的功效，主要是用背部，大腿，屁股。如果过期了，就千万不能给孩子用了！

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