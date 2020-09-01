女儿被放弃治疗，医生爸爸不同意竟被警察逮走

据英国《每日邮报》报道，英国一名医生因为不同意医院对女儿放弃治疗，竟被警方强行拖走。从曝光的视频上可以看到，在场警察动作粗鲁，还骂这名医生爸爸是“牲畜”。目前，该医生已投诉警察，但警方到现在都没有做出任何回应。

父亲不同意放弃治疗，被警察强行带离医院

据了解，这名医生名叫拉希德·阿巴西，59岁，是一名专业医师，在英国医疗卫生系统工作了30年以上。

2019年8月中旬，阿巴西6岁的女儿扎娜卜因患有一种罕见基因病，出现呼吸困难症状，危在旦夕，被送往英格兰北部一家医院救治。医生会诊后建议，关掉扎娜卜的生命维持装置，放弃治疗。但阿巴西和妻子不同意医生的建议，并继续守护在女儿身旁。最终，医院选择报警。

随后，几名警察直接闯进病房，与夫妻俩进行交涉，并拘捕了阿巴西，强行将他拖离医院。女儿扎娜卜则被终止治疗后，没过多久便离世了。

警察暴力执法，遭网友炮轰

据报道称，医院病房的监控视频拍下了当天的事发经过。警察闯进病房后，阿巴西夫妻俩一再恳求警察，希望警察“有点同情心”让他们继续留在病房里。但警察拒绝了他们的请求，随后双方矛盾开始激化。监控视频显示，警察从背后将阿巴西的脖子勒住，并压住他的手臂和膝盖，将其按在一辆担架车上，强行带出了医院。

被带离的过程中，阿巴西表示自己“呼吸困难，心脏病要发作”，但身边的女警不但没有搭理他，还骂他是“牲畜”，称他的行为“让人作呕”。 阿巴西的妻子阿丽雅则坐在地上放声大哭。

近日，这段警察暴力执法的视频在网上疯传。在全球反警察暴力运动高涨之际，这段视频成了引爆舆论的导火索。英国网民们在视频下留言称，看来警察暴力已经渗透到各地，不管是对白人还是黑人，有的警察“非常粗鲁和残暴”。还有网友认为，小女孩处于弥留之际，将她的爸爸强行拖走，实在是太残忍了，是一种变相的“暴力执法”。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)