市面上的奶酪那么多，适合宝宝的只有这几种~

奶酪营养价值高，有着“乳品黄金”的美誉。它不但含有蛋白质、钙质等多种营养成分，而且含有乳酸菌，易于被人体吸收。可以说，吃了一块奶酪就相当于喝了一杯牛奶，营养满满的~

奶酪美味可口，也被很多妈妈当做辅食给宝宝吃，特别是如果宝宝奶量不足，就可以吃些奶酪补充蛋白质、钙质等营养元素。大家不难发现，市面上的奶酪非常多，各大写字楼的电梯里还会循环播放各种奶酪棒的魔性广告歌，炒鸡洗脑。不过，育儿网小编在这里可要给大家敲个警钟，这么多奶酪，真正适合宝宝的其实并不多哦！来来来，我们继续往下看：

宝宝多大可以吃奶酪？

首先，我们先来看看多大的宝宝可以吃奶酪。世界卫生组织指出，六个月的宝宝开始吃辅食后就可以吃奶酪了。而《中国国民膳食指南(2016)》建议，一岁以后可以吃。这是因为奶酪在生产过程中需要添加盐，而宝宝一岁后就可以少量吃盐了。

不过，《美国儿科学会的育儿百科》8-12个月宝宝食谱中已经出现了奶酪~

市面上的多为再制奶酪，小宝宝要吃天然奶酪！

简单来说，天然奶酪就是牛奶浓缩而成的奶酪，而再制奶酪是添加了香精、糖或者其他添加剂后生产出来的奶酪。那么，该怎样区分天然奶酪和再制奶酪呢？其实方法很简单，看名称或者配料表就清楚了。

我国规定，再制奶酪必须在外包装上清楚标明，所以查看奶酪包装上的名称就可以判断出是天然奶酪还是再制奶酪。

除了外包装的名称外，大家还可以看奶酪的配料表。如果配料表中排在首位的是干酪或者是水，并且配料表排名靠前的几种成分是黄油、乳清粉、奶粉等，那就是再制奶酪。而天然奶酪排在首位的一定是牛乳！

在钙钠含量相同的情况下，应优先购买天然奶酪。确实，超市里出售的大多都是再制奶酪，但你完全可以去某马，某东买到正规的天然奶酪！

给宝宝买奶酪，这几件事要注意

大家给宝宝挑选奶酪时，要注意查看以下几点：

1.购买经过巴氏杀菌的奶酪

如果生奶没有经过杀菌消毒，宝宝吃了这样的奶酪容易感染李斯特菌，危害身体健康。

其实大家只需查看一下配料表就知道奶酪有没有经过巴氏杀菌。如果排在第一的成分有标注是巴氏杀菌奶，那说明奶酪是安全的。

2.蛋白质和钙含量越高越好

牛奶中最重要的营养物质就是钙和蛋白质，因此这两种物质的含量越高越好。大家在挑选奶酪时，要对比一下不同奶酪的蛋白质含量和钙含量，购买高钙高蛋白的奶酪。

3.钠含量越低越好

奶酪在生产过程中需要添加盐，是没有无盐奶酪的。所以大家在挑选奶酪时最好购买钠含量较低的奶酪，并且钠含量越低越好。

《中国居民膳食指南》建议，1-3岁宝宝每天可以摄入1.625克的盐（约含630毫克的钠）。如果宝宝的日常饮食中没有添加鸡精、盐、酱油等调味料，吃一块82克左右的奶酪就可以满足一天的钠需求了。在给宝宝烹饪辅食时，还可以加点奶酪调味，让辅食更美味。

4.成分越简单越好

奶酪的成分越简单越好，也就是要购买“低钠、高钙、高蛋白、不含添加剂”的天然奶酪。

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