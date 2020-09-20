宝宝喜欢抓人？这样应对错的离谱

很多父母发现，自家宝宝喜欢抓人，抓得那叫一个狠呐！那么，宝宝喜欢抓人究竟是什么原因呢？又该如何应对呢？今天，我们就来好好说说：

宝宝喜欢抓人的原因

宝宝抓人是常见的现象，它与大孩子的攻击性行为抓人并不相同，更与暴力无关，主要原因有以下3点：

1.自我意识和认生

1岁左右的小宝宝认知能力较弱，遇到问题常常不知道该怎么办才好，只能通过自己的方式表达和发泄情绪，这是一种正常现象。

同时，1岁左右的宝宝正处于认生阶段，可以分清家人和陌生人。遇到陌生人缺乏安全感时，会寻找亲密的人来依靠，重新获得安全感。所以，宝宝出现抓人等行为来发泄自己的情绪也是可以理解的。

2.探索世界的行为方式

宝宝天真烂漫，正在努力探索这个未知世界。他们探索世界的方式主要通过感官，比如摸一摸、踢一踢、咬一咬等等。用手抓人，也是他们探索世界的一种行为方式。

3.自身的一种无意行为

和那些故意的攻击性行为相比，小宝宝抓人大部分都是无意的，并不能清楚地了解被抓的人的感觉。随着年龄的增长，宝宝逐渐掌握了抓握能力。当他想更好地使用手部能力时，就会出现抓人、打人现象，并且抓人比打人要早发生。小宝宝抓人通常是抓大人的头发和脸部，其中抓头发的现象较多。

父母该怎样纠正宝宝爱抓人的行为？

尽管宝宝爱抓人的行为与品行无关，但并非不需要纠正。如果放任宝宝抓人不管，他会养成攻击他人的不良习惯，这可就是品行问题了。但是对小宝宝来说，单纯地说教是不起作用的，打骂也不能杜绝问题的再次发生。

因此，大家要根据宝宝的特点进行管教，让他从懵懂无知中体会到行为产生的后果，学会换位思考，了解到自己的抓人行为会让别人感到疼痛。

比如说，宝宝用手去抓爸爸妈妈，爸爸妈妈一边抚摸被抓处，一边用夸张的表情表达自己的痛楚感受。同理，宝宝把别人抓疼了，也要让宝宝感受到别人的痛楚，让他去给别人道歉。你完全可以让宝宝感受一下被人抓挠的疼痛，并经常通过自身疼痛提醒他不要随意抓人。

如果提醒没有什么效果，不妨使用小计谋让宝宝长点教训。例如，宝宝不改掉抓人的坏习惯，就不能吃喜欢的零食，这是做错事的惩罚；或者不改掉抓人的毛病，就不能喝其他小朋友一起玩耍，因为没有人喜欢和爱抓人的小宝宝一起玩。

请注意，大家在使用这种方法进行管教时，一定要和宝宝的抓人行为关联起来，坚持给抓人行为否定的反馈。通过否定的言语和不满意的表情，让孩子了解到抓人是错误的行为。宝宝有了深刻的印象，才能更好的纠正抓人行为。

宝宝刚开始出现抓人的行为时，有的父母竟然十分得意：“宝宝真厉害，都学会抓人了，将来肯定不会受别人的欺负！”其实这种观点是错误的，千万不能再有。

这种放任不管的态度会让宝宝产生一种误解：抓人是和爸爸妈妈的一种小游戏，没什么不对的。当父母被抓伤，出现回避、闪躲，握住宝宝手等表现时，宝宝会认为这是父母的积极回应，反而越加起劲，甚至出现抓自己或咬自己的行为，想要获得爸爸妈妈的关注，继续和自己“玩”下去。

所以，当宝宝出现抓人行为时，大家要让他意识到这是一个错误行为并及时引导他改正。

小贴士：

如果宝宝个性乖巧，突然出现抓人行为，有可能是家长对宝宝关注度下降造成的。大家只要及时关注宝宝，宝宝抓人的行为就会减少甚至消失。

如果宝宝性子急，脾气大，大家要尽量满足他的合理需求，不要让他出现不满情绪，这样抓人的行为会少很多。

最后提醒大家，宝宝的不良习惯是可以改变的，只是时间长短不同而已。宝宝成长过程中会犯各种错误，每个错误都说明他们在学习各种技能。因此，大家不要因为宝宝有什么“坏习惯”而烦恼，只需在管教时多一点耐心，宝宝自然就会明白是非对错。

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