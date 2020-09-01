万万没想到！开学第一天，孩子们还在恶补作业，哈哈哈……

开学啦~神兽归笼第一天，你的心情怎么样？让我发出灵魂一问：孩子的暑假作业写完了吗?

听说，很多人的9月第一天是从补作业开始。

相信更多的人是，已在8月31日这一晚创造奇迹。

一晚搞定两个月都完不成的作业，你家娃做到了没?

明明早早就提醒了，但孩子就是要拖拖拖……拖到假期余额即将消耗殆尽。

上周六，一位杭州妈妈就在朋友圈吐槽自己年近40，竟还没逃过假期最后两天“恶补作业”。

最后，她还发出感慨“起码我们那时候最后的恶补，都是靠自己的啊!”

不久后，她还加码，说自己倒数20天就警告了!

确实是很负责了。然鹅，孩子不听不听就不听呀~

网友评论：一个完整的暑假，必须得有个疯狂补作业收尾！于是乎，开学前夕孩子们突击补作业。

过来人经验之谈，千万别相信孩子说作业写完了，根本经不起查漏补缺!

暑假作业已经完成的恭喜啦~还没完成的，加油哦~

友情提醒！新学期新气象，新的“历劫”才刚开始。欢迎家长们品尝“一天24小时候命，历时5个月，方有一小休”的人间六大疾苦：送娃、接娃、看娃学习、带娃上课、一日三餐、晚睡给娃检查作业。各位家长朋友，一起努力吧~

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