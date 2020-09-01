秋季孩子易上火，如何帮ta降火？

秋干气燥，孩子很容易上火。应该怎么帮孩子改善呢？如果你不了解，那么阅览下文不仅可以让你了解孩子上火的迹象，还能让你找到改善这些上火症状的好方法：

孩子皮肤干燥

孩子如果皮肤又干又紧，而且脱皮甚至出现破裂症状，这可能是外燥入侵。

如何改善：这个时候用润肤品很有必要，特别是孩子的手足、臀部、脸颊等容易干燥的地方更要频繁用润肤品。

流鼻血

宝宝们鼻腔内的黏膜血管是非常丰富的，但也脆弱。秋天天气干燥，宝宝们鼻内毛细血管容易破裂，从而导致宝宝流鼻血。

如何改善：孩子流鼻血首要任务是及时止血。家长可以用拇指压住孩子的鼻翼两侧，一般压几分钟就可以止血。之后可以用消毒棉卷轻轻探入宝宝鼻孔内以便清除血迹。需要注意的是，如果出血情况比较严重，那么必须及时就医。

烂嘴角

观察孩子嘴角状况也是判断是否上火的一个方法。孩子的嘴角如果有起疱、潮红、皲裂、糜烂等问题，有时候吃饭、说话都不舒服，那么孩子可能是上火了。

如何改善：可以通过饮食改善。可以让孩子多吃含B族维生素类食物，比如胡萝卜、牛奶、动物内脏等。当然平时也要让孩子注意口唇卫生，吃东西后要擦嘴，不能经常用舌头舔嘴唇等。家长还可以给孩子准备专用润唇膏，一天可以多次涂抹。

经常咳嗽

孩子如果经常咳嗽，而且口干舌燥、少痰，很可能是燥热引起。

如何改善：可以用雪梨、粳米、百合等配合煮粥给孩子吃，还可以用川贝、雪梨炖冰糖给孩子吃。这些对于改善孩子上火很有利。当然如果孩子咳嗽情况严重又伴随头痛、发烧问题，那么就要及时就医。

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