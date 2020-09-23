奶少吃什么好？这是对“下奶”的一种误解

母乳不但具有易吸收、营养丰富的特点，还能提升身体免疫力，是宝宝生长发育过程中最佳的纯天然食物。给宝宝进行母乳喂养，除了可以增进亲子感情外，还能加快妈妈产后子宫恢复速度，因此越来越多的中国妈妈走上了母乳喂养的道路。

而为了更快更多地下奶，很多妈妈产后都会吃一些“下奶食物”。但事实上，这些传统意义上的“下奶食物”往往是无效的。今天，我们就来看看科学的指导意见吧~

♥ 奶水多不多，跟吃的无关！



很多人认为，吃得多，吃的有营养可以促进奶水分泌，保证宝宝的奶水供应。其实，母乳是宝宝吸出来的，并不是妈妈吃出来的。当宝宝吮吸妈妈乳头时，身体会把信号传递给大脑。大脑接收到感觉信号后，会分泌催产素和催乳素这两种激素，让乳腺腺泡生成母乳。

猪蹄汤、鲫鱼汤等浓汤富含脂肪和蛋白质，而这两种营养素是母乳的重要组成部分。但是，喝浓汤并没有催奶作用。新妈妈每天喝浓汤，只会让身体摄入过多的脂肪和蛋白质，不但会加重肾脏和消化系统负担，还会导致身体发胖

产后吃酒酿也并不合适。哺乳期妈妈摄入酒精，不管酒精浓度有多低，量有多么的少，都会通过母乳进入宝宝体内，容易导致孩子出现睡眠紊乱、发育迟缓等问题。所以说，大家要明白，只有宝宝吮吸才会下奶，并不是吃了什么才会下奶。

另外提醒大家，营养不均衡和饮食不规律会导致哺乳期妈妈母乳不足。母乳中的矿物质和维生素浓度会受日常饮食影响，如果妈妈在饮食中没有摄入充足的维生素A、维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素12、维生素C、脂肪酸、碘等营养元素，母乳中也会缺乏这些营养素，进而影响宝宝的正常发育。

有的人认为，产褥期为了保证营养充足，不能吃太多的水果蔬菜，以免影响蛋白质的吸收。事实上，这也是一个误区，这种做法反而不利于母乳的正常分泌。蔬菜水果吃得少，会影响矿物质、膳食纤维、维生素的摄入，进而降低母乳分泌量以及母乳中矿物质和维生素含量，还会增加妈妈便秘的风险！

♥ 哺乳期妈妈怎么吃？来看看正确的饮食姿势

妈妈在哺乳期到底该怎么吃呢？中国营养学会专家委员会修订的2016版《哺乳期妇女膳食指南》提出了以下几点建议，快来瞧一瞧。

1.保持饮食多样化，注意膳食平衡

哺乳期妈妈要保持饮食多样化，注意膳食平衡，如果没有特殊的饮食禁忌，每天要吃奶类、鱼类、禽类、肉类、蔬菜、水果等多种食物，并且保证每天吃蔬菜500克以上。

2.多喝牛奶，补充充足的钙

与孕前相比，妈妈在哺乳期每天要多补充200毫克的钙，并且总量要达到1000毫克/天。

建议大家每天都要喝牛奶，400毫升-500毫升的牛奶中就含有大约540毫克的钙，再加上其他食物中含有的钙，就可以满足身体所需了。

3.增加蛋白质摄入，保证优质蛋白

廋肉、禽类、鱼类、蛋类等食物中不但富含优质蛋白质，还含有多种维生素和矿物质，有利于母乳分泌。但大家也不必每顿饭都吃大鱼大肉，每天比孕前多吃80-100克的蛋类、禽类、鱼类、廋肉就好。

大家如果喜欢喝汤，可以喝一些维生素含量高、易消化、高热量的汤品，比如丝瓜桃仁汤、鲫鱼豆腐汤、猪蹄汤、当归羊肉汤、鲫鱼赤豆汤等。

4.添加碘盐，多吃海产品

哺乳期的妈妈对碘的需求量大增，每天需补充240毫克，比怀孕前多一倍。如果只是在饮食中添加碘盐，有可能无法满足需求。

所以大家还要多吃含碘量较高的海产品，比如鱼虾、紫菜、海带等。建议每个星期至少吃一次紫菜、海鱼、贝类、海带等海产品。

5.多吃维生素A含量高的动物性食物

母乳中的维生素A的含量和妈妈的饮食有很大关系，建议大家每天摄取1300微克的维生素A。

常见食材中，维生素A含量较高的食物有很多。比如，蛋黄、奶类、动物肝脏等食物中富含视黄醇；红黄色和深绿色的蔬菜水果含有大量维生素A原。妈妈每个星期吃一两次动物肝脏（40克鸡肝或85克猪肝），就可以摄取到充足的维生素A。

♥ 按摩，也能让neinei更充足

方法有很多，这里介绍其中一种：使用双手全掌，从乳房的四周顺着乳腺向乳头方向推抚。这种按摩方法可以促进乳房的血液循环，疏通乳腺管。

若是发现乳房有硬块，就需要从柔软的部位逐渐推向硬块部位，一直按摩至整个乳房柔软，然后再使用大拇指及食指挤压乳晕四周，以促进乳汁的分泌。

另外，给宝宝喂奶半个小时前还可以使用热毛巾进行热敷，来促进乳房血液循环，加快乳汁流动，这样宝宝吃neinei会更顺利哦~

除了以上这些要点，大家在哺乳期还要保持充足的睡眠、适度的运动、愉快的心情，不要抽烟喝酒，也不要喝咖啡和浓茶，这样才能分泌出更多的母乳，给宝宝提供最好的口粮~

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