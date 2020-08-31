重大发现！巴氏杀菌可灭活母乳中的新冠病毒

近日，国外一组医学研究人员发现，在母乳中，巴氏灭菌法可以灭活新冠病毒，从而证明在疫情期间奶库的处理是安全的，并且在今后也将保持安全。

这项研究发表在本月的《儿科与儿童健康杂志》上，是新南威尔士大学和澳大利亚红十字会LifebloodMilk的一个多学科小组合作进行的。

疫情会导致母乳供应中断

澳大利亚有五家母乳银行。随着新冠大流行的发展，这些母乳银行继续为那些无法获得母亲母乳的早产儿提供捐赠母乳。但捐献者要进行疾病筛查，奶水要经过检测和巴氏杀菌，以确保对身体脆弱的婴儿安全。

新南威尔士州医学院比尔·罗林森教授小组的主要作者、博士候选人格雷格·沃克（Greg Walker）说：“虽然没有证据表明病毒可以通过母乳传播，但理论上总有风险。”。

“我们在之前的新冠疫情中看到，出于安全考虑，巴氏杀菌的捐赠者母乳（PDHM）供应可能中断，因此我们希望证明PDHM仍然安全。”

实验证明，通过巴氏杀菌可以有效地灭活新冠病毒

在这项研究中，研究小组在柯比研究所（Kirby Institute）的PC3实验室工作。

沃克表示：“我们随后将感染了新冠奶水的样本加热到63摄氏度，持续30分钟，以模拟奶库中发生的巴氏杀菌过程，发现经过这一过程后，它们不含任何传染性活病毒。”。

“我们的研究结果表明，通过巴氏杀菌可以有效地灭活新冠病毒。”

实验模拟了理论上最坏的情况

沃克先生说：“我们在实验室使用的病毒数量远远高于在患有新冠女性母乳中发现的病毒数量，因此我们对这些发现非常有信心。”。

研究员兼Life blood Milk的高级研究作者劳拉·克莱因（Laura Klein）博士说：“众所周知，巴氏杀菌可以使许多病毒失活，包括引起SARS和MERS的冠状病毒。”。

“这些发现也与最近的一项研究一致，即在某些情况下，热处理会使新冠病毒失活。”

柯比研究所的研究员和研究的合著者，副教授斯图尔特·图尔维尔（Stuart Turville）说，

“这项工作告诉我们，在现实世界中，如何在第一线处理这种病毒，以确保安全。”

冷藏并不能灭活病毒

研究人员还测试了将新冠病毒储存在4℃或-30℃的母乳中是否能灭活病毒，这是一项研究首次评估了在普通储存条件下实验感染的新冠病毒在母乳中的稳定性。

沃克表示：“我们发现冷藏在48小时内并没有显著影响传染性病毒载量。”

“虽然冷冻的奶导致了病毒轻微减少，但在48小时的储存后，仍然恢复了活性。”

研究人员说，新冠病毒在冷藏或冷冻母乳中很稳定，这一事实有助于指导人们如何处理带有新冠的母乳。

克莱恩博士说：“例如，我们现在知道，对于患有新冠的母亲来说，确保其母乳不被新冠病毒污染尤为重要。”。

“但同样重要的是，母乳喂养对患有新冠的母亲仍然是安全的，没有证据表明新冠病毒可以通过母乳传播。”

捐赠母乳是世界卫生组织推荐的，在没有母乳的情况下，可以减少早产儿可能面临的一些健康挑战的风险。自2018年推出以来，Life blood Milk已为新南威尔士州、南澳大利亚州和昆士兰的11个NICU中的1500多名早产婴儿提供了捐赠母乳。

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