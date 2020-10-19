3岁女童意外滞留电梯，找家长途中不幸坠亡！

近日，一则#女童滞留电梯找家长时坠亡#突然火速登上了热搜，引起了大量网友关注，据出事孩子家长表示，孩子因为意外一个人上了电梯，随后在8楼因为窗户太低坠亡。女孩出事前的监控也已经曝光：

事发当天，女孩和家人一起到曾外婆家为她祝寿，当电梯开门的时候，小女孩先跑了进去，随后曾外婆往里走。因为年龄比较大，行动缓慢，在老人走进电梯之前，门就关上了，女孩被一个人留在电梯内。

从视频中可以看到，当发现只有自己一个人的时候，小女孩非常慌张，在电梯内蹦跳呼救，并且慌慌忙忙地按下了楼层按钮，并且在4楼的时候外出找大人，随后又进入电梯到达了8层并且消失在监控中。等被找到的时候，小女孩已经从8楼坠落，不幸身亡了。

对于此事，女孩的家长表示，8楼的窗户高度不够是导致悲剧发生的原因之一，目前善后事情正在进行中。

看到这种情况，网友们纷纷表示，虽然窗户高度有待商榷，但是主要原因是家长太不小心了：

带孩子乘电梯，这些事情不能忘！

电梯给我们的生活带来很多便利，但同时也带来了一些危险，尤其是对于缺乏自我保护意识的孩子来说，电梯存在很多危险，所以带娃乘坐电梯的时候，一定要注意下面这些事情。

1.等待时不靠门

在等待电梯的时候，要让孩子和电梯门保持一定的距离，不能扒门或者依靠，因为之前有新闻，电梯还没到达，门就打开了，如果此时靠着电梯，就很可能坠入电梯井中。所以在等待的时候，一定要让孩子在门口排队站好，不要随意依靠。

2.乘坐时不乱动

电梯到达后，要带着孩子依次进入，记住不能让孩子在电梯内乱跑、乱扒、乱按，电梯里说白了就是电缆吊着的箱体，不比在平台上，乱动很可能发生危险。此外也不要让孩子乱按按键，这会引来不必要的麻烦。

3.进出要多谨慎

带孩子坐电梯，大人要多担待一些，比如在进到出电梯前，要一直按着开门键，以防出现孩子一个人进出而大人没有跟上的情况。另外不要让老人带着孩子坐电梯，老人行动比较慢，对电梯的操作也不熟悉，很容易导致类似的情况出现。就比如新闻中的案例，曾祖母年事已高，本身就要别人照顾，怎么可能还看着孩子？

4.独留电梯不慌

可以在生活中，给孩子灌输一些安全知识，比如大人意外没有赶上电梯，而孩子被一个人关进电梯或者一个人下了电梯，告诉孩子遇到这种情况，不要自己再上下电梯，而是要原地等待大人找过来。

5.出现意外怎么办

一般这种情况，建议几个大人分工，一个人按下电梯上下键，原地等待电梯到来；另几人则顺着电梯的方向，立即走楼梯去寻找；必要的时候还可以让一个人去到监控室，查看一下孩子的停留情况，方便寻找。

6.被困在该怎么办

如果意外被天梯困住，那么也不要慌，要立即按下警铃等待救援；然后就是要安抚一下孩子，因为这个时候孩子往往会比较紧张。一般来说，电梯内有通风设施，所以基本不会有缺氧的危险，只需要耐心等待救援即可。

7.别用身体阻碍关门

有不少人，在看到电梯关门而自己还没上去的时候，会用手、腿等部位阻碍电梯关门。但其实这是非常危险的行为，因为很多电梯灵敏度不好，很可能检测不到体积比较小的物体（比如人的肢体），于是电梯会依然关门并运行，后果不堪设想。而且如果总是用手脚阻挡关门，孩子就可能有样学样，而孩子手脚比较纤细，更容易出现危险。

对于孩子来说，生活处处是危险，家长们一定要多加防范，别因为一时疏忽而后悔一辈子！

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