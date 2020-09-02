云南被抱走的男孩找到了，但魔鬼一直盯着你家孩子！

8月23日，云南永胜有群众报警称，有一个三岁男孩被人抱走，随后当地警方展开寻找工作。据警方通报，孩子被抱走的时候，身上穿着白色底黄色横向条纹衣服，下身为白色灯芯绒裤子……

首先要说个好消息，在被抱走45小时后，孩子已经被找到了。然后我们就可以放下心来，好好了解一下事情的来龙去脉：

1.孩子被抱走的地方没有监控，一直快到附近收费站的时候才有测速监控，距离事发点有2-3公里。

2.当天奶奶领着两个姐弟两出来放牛，一时疏忽牛跑了，因为背着孩子不方便，于是就把姐弟两放在路口，去追牛了。

3.弟弟被抱走的时候，姐姐吓坏了，一边追一边问‘为什么抱我老弟，别抱我老弟’，还追上去拉车门，只不过被推开了。

4.姐姐只有6岁多，在幼儿园学过画画，所以记得颜色，但是因为顾着追弟弟，所以没有记下车牌号码。

5.45个小时后，孩子在一个山洞内找到，犯罪嫌疑人何某伟、熊某秀（女，56岁，云南永胜县人）被抓获，缴获白色涉案车辆一辆。

其实很多时候，最惨痛的悲剧，就源自最简单的疏忽。所以在面对拐卖事件，除了要惩治人贩子，我们家长们也要从中吸取教训：提高防范意识真的很重要。

不知道大家还记不大记得，那个轰动全国的杭州9岁女孩失踪案。家住杭州的女孩章子欣，被入住十来天的一对租户拐走。这对租户在入住期间，一直和家里人打好关系，经常送水果、帮忙买菜，以降低戒心。

有一天，租户说要去上海参加婚礼缺一个花童，就提议带孩子去上海，顺便还可以带着玩一玩。最终在租户的哀求之下，老两口心软答应了，于是孩子就这么被堂而皇之地带走了。

孩子被拐走之后，爸爸痛苦地表示：现在就希望孩子被人买走了，这样至少人是活着的。然而不幸的是，那对租户均自杀身亡了，而孩子也已经去世多时了。孩子出了意外，夫妻两矛盾爆发离了婚，老人也因为自责终日以泪洗面。

好好的家就这么毁了，而这一切都是因为一时疏忽：不要轻信陌生人，尤其是不要把孩子给陌生人。因为有太多坏人他们看起来和善，似乎很值得信赖的样子，但其实相比较凶神恶煞的人，这种人很危险，他会让你放松警惕，甚至当了帮凶还不自知。

当然这不是说，爸爸妈妈要怀疑身边的所有人，而是在涉及孩子的事情上，一定要留个心眼。比如要多提醒孩子，即便是再熟悉的叔叔阿姨，也不能轻易跟着跑。如果有亲戚朋友帮忙带着孩子，那么一定要随时保持联系，询问去的地方，千万不要拉不下脸面，孩子的安全更重要。

孩子永远都是弱势群体，爸爸妈妈一定要尽到保护的责任，宁愿自己麻烦，也不能把孩子置于危险当中。

如何避免孩子被抢、被拐？

1.给孩子灌输安全知识

不跟陌生人走、不吃陌生人东西、不要远离爸爸妈妈。碰到坏人要及时往人多的地方跑，同时大声地告诉别人“我不认识他、他是坏人”，这样做不仅可以吓走坏人，还可以获得好心人的帮助。如果孩子比较大了，那么要让他记住家里的地址和电话号码。和大人走散时，可以在原地等待、找穿制服的人帮忙。

2.老人带娃要有戒心

如果是老人带孩子，那么一定要有戒心，不要轻信他人，尤其是刚到一个陌生的地方，一定先熟悉邻居、了解周边环境。出门的时候要带上手机，方便随时报警和联系孩子的爸爸妈妈。不要带孩子去偏远的地方，同时也不要听信陌生人的话。

3.家长带娃要盯紧

爸爸妈妈们带娃出门，最重要的就是要随时盯紧孩子，不要把注意力放在手机上。尤其是到了陌生的地方，不要让孩子脱离我们的视野，一定要随时关注。遇到陌生人搭讪，要先把孩子拉倒身边再聊天。

4.要学会拒绝陌生人

带孩子出门的时候就不要太热心，陌生人过来寻求帮助的时候，可以适当拒绝，尤其是要拒绝陌生人抱孩子、给吃的。另外在商场购物的时候，如果让孩子坐在购物车里，那么最好把孩子穿的衣服绑在购物车上，这样孩子不会轻易脱离，坏人想抢孩子也有难度。

5.别让孩子独留家里

千万不要让孩子一个待在家里，尤其是一楼的店铺，这是非常危险的行为。如果一定要让孩子一个人在家中，那就要告诫孩子不要随便开门，最好和孩子约定一个暗号，只有对上了暗号，才能给别人开门。其实如果确实没时间，还是把孩子托给值得信任的人。

悲剧的发生，大多是因为侥幸心理，所以在照看孩子的时候，一定要多加小心，宁愿累一些也不能放松警惕！

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