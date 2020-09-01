18岁亲妈将1岁儿子打进ICU，别把孩子当出气筒！

前不久，微博上一条新闻引起了很多人的关注，一名1岁多男童被18岁妈妈打的遍体鳞伤，住进了ICU病房。作为一名妈妈，不管有再多的负面情绪，都不能拿孩子当出气筒！

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一条微博引起唐唐妈的关注：

6月25日端午当天，郫都公安接到成都一家医院的报警，称该院收治一名男童，全身多处瘀伤，疑似被虐打。

当地公安和妇联组织针对此事展开调查，竟然是男童的亲生母亲殴打所致。

男童被送到医院时情况很糟糕，高烧、抽搐、昏迷不醒，在ICU呆了6天，才有所好转，但是意识还未完全恢复。

接诊的医生感叹，几十年了都没见过哪个娃娃受伤这么明显的。

唐唐妈又多加了解了一些，这则新闻还有以下几点，令人惊讶：

1.男童妈妈的身份证上显示2002年出生，那就是说18岁就成了1岁幼童的妈妈。

2.据当地妇联透露，幼童母亲与婆婆关系紧张，虐打孩子发生在她单独带娃时。至于这般行为，是一时情绪失控，还是为了报复婆婆，抑或是产后抑郁，还需等待进一步调查。

2.据母亲陈述，虐待行为发生在当天上午10时，孩子在下午2点左右出现抽搐症状，但是母亲没有及时将孩子送医，原因是孩子爸爸还在上班。

通常来说，孩子有个什么异常状况，家长都是恨不得插上翅膀赶去医院。新闻上也经常看到父母抱着生病的孩子，在路上拦车各种求助，甚至着急得连鞋子都来不及穿打着赤脚就冲出去了。

很难想象一个妈妈，看着小小一团的孩子，高烧、抽搐、昏迷，还能等着孩子他爸下班回来才送往医院。

也有很多网友认为这位年轻妈妈很可能有产后抑郁，毕竟年纪轻，心理也不成熟，遇上一个难相处的婆婆，老公又帮不上什么忙，难免情绪焦躁。

但是，无论什么原因，都不是伤害孩子的理由！

孩子无法选择出生在一个什么样的家庭，但是为人父母，可以选择成为一个什么样的父母。

02

生娃请想好，养娃请负责

新闻中的妈妈身份证上只有18岁，如果这个年龄是真实的，那她十六七岁就怀孕生子了。

孩子的爸爸据闻也很年轻，跟她差不多大。

她真的准备好承担起一个母亲的责任了吗？似乎并没有。

很大可能她就是糊里糊涂怀了孕，匆匆忙忙当了妈，稀里糊涂带起了娃。

这不仅是对自己的不负责，更是对孩子的不负责。

也奉劝所有以后会为人父母的年轻人，生娃请想好，养娃请负责。

首先，基本的经济储备还是必须有的。

现在社会，孩子的别名是“碎钞机”，是“吞金兽”，可想而知，养娃早已不同往昔，方方面面都是要花钱的。虽说富有富的养法，穷有穷的养法，但是如果穷到一定程度，养娃成了负担，更容易让家庭矛盾一触即发。

曾经有一则新闻，一对夫妻迎来了二胎，却因为要不要买进口奶粉而争吵起来。

父亲情绪一激动，将3个月大的儿子直接摔在了水泥地上，摔成颅内出血。而究其原因，竟然是父亲觉得生了二胎，经济压力太大。

这二胎刚出生3个月，花钱的日子才刚开始呢，夫妻俩就顶不住了。想想以后真是压力山大。

可是能怪谁呢？生二胎之前不知道养孩子要花钱吗？如果做好准备再生，也不至于因为一罐奶粉就气得摔孩子。

其次，做好心理准备也相当重要。

那个虐打孩子的年轻妈妈，大概从未想过，婆媳大战会一触即发，孩子的哭闹会让她焦躁难安，丈夫的不管不顾会让她孤立无援。

生育一个孩子，关卡重重，十月怀胎的艰辛，月子里的小心谨慎，带孩子的缺觉少眠，这些都是对爸妈的考验。

孩子的到来，带来的不全是欢声笑语，也有屎尿屁一地鸡毛。

准备生孩子前，请认真想想，你真的准备好迎接那些挑战了吗？

03

你的垃圾情绪，别让孩子来买单

经常看新闻的父母，应该都记得这个惨剧：

福建福州，一位妈妈与五年级儿子发生争吵之后，一怒之下用手机充电线勒死了儿子，之后她多次尝试自杀，未果，最后用跳楼的方式结束了自己的生命。

对于争吵的原因，有人猜测是因为上英语补习班或孩子期末没考好。究竟为何，已经随着母子俩的过世而掩埋了。

然而，这一悲剧给我们的警示是，父母和杀人犯，也许只隔着一次情绪失控。

多少孩子，毁于父母的情绪失控？

2010年，西安的刘某送9岁儿子上学，得知儿子有一门课只考了70分。当晚，愤怒的他将儿子毒打了一顿，凌晨，他发现孩子快不行了，抱着儿子去医院急诊，但是为时已晚……

2014年，一位父亲发现女儿抄作业，怒上心头，用绳子将女儿的双手反绑跪地，又用另外的绳子抽打她娇小的身躯，一鞭又一鞭……直到孩子断了气。

在抢救过程中，女孩父亲因为忏悔一度下跪

2018年，江苏泰兴一名9岁男孩外出玩耍时丢失了手机，回到家后遭到母亲的乱棍毒打，从傍晚6点打到深夜11点，打了歇，歇了打，期间只给孩子喂过几口水。

次日，妈妈再见到孩子的时候，他穿着秋衣秋裤，趴在冰凉的地上，一动不动，已经永远地闭上了眼睛。

这些悲剧的起因，很常见。考试没考好，淘气不听话，弄丢东西，哪个孩子不犯上几回？

但是这就要用孩子的性命来惩戒吗？

那些将孩子毒打致死的父母，回过神来，也必然是痛不欲生。

虽然大多数家长都不会如此对待孩子，但是我们扪心自问，是不是不自觉间，就将自己的情绪发泄在了孩子身上？

在公司被领导批评了，回到家看到孩子在看电视就是一顿怒骂。

夫妻吵架了，憋了一肚子火，再碰上孩子做作业不认真，立刻就像找到了情绪出口一样，冲着孩子就是两巴掌。

就像前面的新闻里，那位年轻的妈妈虐打亲生儿子，将儿子打得遍体鳞伤，打进了ICU，真的只是因为孩子哭闹吗？

这近乎发泄的殴打，更多的还是情绪的失控吧！

但是正如网友所问，如果是婆媳不和，为什么不冲着婆婆去发泄？

如果是丈夫不闻不问，为什么不去打自己的老公？

有人回复：因为打不过呀！

大人如此轻易地将自己的情绪发泄在孩子身上，也只是因为孩子好欺负罢了。

打别人，别人会反击；打孩子，孩子却只能默默承受。

但是孩子何辜，要承受大人的情绪垃圾？

04

孩子别无选择，但是你有

孩子没有办法选择自己的出身，选择自己的父母，选择自己的成长环境，因为这一切都是父母给予的。

他什么时候来到这个世上，是你决定的；

他的先天基因，是你决定的；

他的姓名，是你决定的；

包括他后天的思想模式和行为方式，在一定程度也是由你决定的。

他没有权利为自己更换父母，也没有权利要求父母换一种教养方式。

他只能被动接受而已。

矛盾重重的原生家庭，他只能接受；

吵架打架的父母，他也只能接受；

你的打骂嘲讽，他还是只能接受；

但是为人父母，你可以选择，可以改变。

家庭矛盾频发，就想办法去缓解去解决，给孩子一个和谐的家庭环境；

婆媳关系紧张，要么自己耐心维护，要么保持距离，别让成年人之间的战火烧到孩子身上；

经济压力太大，也请努力工作，用积极的态度去影响孩子，帮他建立正确的财富观念。

自己情绪容易失控，请你先管理好自己的情绪，再去管教孩子。

请记住，孩子别无选择，但是你有。

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