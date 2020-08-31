郭麒麟自爆7岁遭遇伪性侵：那一刻，我没有说“不”……

人们谈起性侵，通常认为是女孩遭受了侵犯。事实上，在日常生活中遭受性侵的不止是女孩，男孩也未能幸免，就连名人明星也是如此。

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说起“性侵”“猥亵”，我们的第一反应是保护好女孩儿。其实，这些伤害离男孩也不远。

前些日子，一则高中老师10年间猥亵20多名男生的新闻在网上刷屏，令人震惊。

这位老师梁某，也曾衣冠楚楚，看着一副为人师表的模样，谁能想到他会利用自己班主任和心理健康主任的身份，以辅导学生心理健康为由，对学生伸出罪恶的爪牙，实行不同程度的骚扰和性侵。

诸多被爆出来的细节，更是令人触目惊心。

而受害者大多未成年，不敢拒绝也无力反抗，却留下无法磨灭的心理阴影。

直到这次10余名学生联合起来，一同报警，才将梁某送上了审判台，等待他的将是法律的严惩。

据律师介绍，这是我国首例男性教师大面积猥亵14周岁以上男性学生而进入刑事司法程序的案件。

这些受害者勇敢地发声，一是希望早日终止梁某的罪恶行为 ，二也是想让大家意识到，男生也是需要被保护的。

看了这个事件，你还会觉得性侵、猥亵与男孩无关吗？

而这并不是偶然事件。

近日，河北省检察院发布了该省2019年以来未成人检察工作情况和未成人检察典型案例。

其中一个猥亵男童的案件更是令人发指。

一名离异无业的中年男子为了满足性刺激，多次潜入当地10余所中小学，对宿舍中正在熟睡的男同学进行猥亵，甚至以暴力威胁手段实施猥亵行为。

共计作案11起，受害学生多达40余名。

2018年，该男子被公安机关抓捕归案，最终被判有期徒刑十四年零六个月。

郭麒麟也曾在一期综艺节目里，大胆地说起自己的童年经历。

那时大林子六七岁，跟家人去快餐店吃饭，中途一个人去卫生间。

一位40岁的中年大叔闯进大林子的隔间，裤子都没提，还教唆他抚摸……

年幼的大林子脑子里一片空白，整个人愣住了。

在男子离开后，大林子也没有将此事跟父母说。

虽然当时身体上没有受到任何侵害，心理上却留下了严重的阴影。他甚至会质疑：难道这是对他上厕所没锁门的惩罚？

他将这样的行为定义为“伪性侵”。

但是同在现场的姜思达和池子认为这就是性侵，非常标准的性侵。

大林子将自己的经历说出来，就是想告诉大家，不要只保护女孩，男孩也需要有保护。

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男孩受到伤害，更易被家长忽视

如今社会对女孩的保护越来越重视，家长也越来越重视女儿的性教育和安全教育。

但是男孩呢？

很多家长都觉得男孩很安全，时常挂在嘴边的一句话是：我们家是儿子，不吃亏。

唐唐妈要说的是，性别不是保护伞，男孩也会被侵害，这是所有家长都必须正视的事实。

来看一组数据：

2010年美国国家性健康调查（NSHS）数据显示：恋童癖者性侵案中，受害男女比例为7:3。

2013年，《广东省青少年健康危险行为监测报告》显示：每100个男生中，就有两三个有被迫性行为（即非自身意愿情况下发生的性行为）。

无论国内国外，男孩受到性侵害的比例都比我们想象中要高。

但是，日常生活中谈及男孩被性侵，家长的反应却是：

这怎么可能呢？

那有什么大不了的！

家长的忽视，家长的不以为然，一定程度上也滋长了这些罪恶的行径。

还记得“幼儿园女老师亲吻男童”事件么？

在她上传到某视频平台的视频中，很多都是她跟小男孩亲吻的画面，还有很多“我想犯罪了怎么办”“我是他的女朋友啦”之类的不恰当言论。

很多网友都认为这样出格的行为已经涉嫌猥亵，幼师和男孩家长却不这么想，一个觉得自己的行为完全没错，一个觉得这是老师喜欢自家孩子的表现。

其实男孩家长一句“还好我的是儿子，我不担心”，才是她可以淡然处之的根本原因。

如果换做女儿，被个男老师嘴对嘴亲，家长怕是提着刀去学校了吧？

短片《被性侵的男孩》中，有个男孩被表哥性侵，他将此事告诉了父亲，父亲第一反应却是“幸亏你是男孩”。

多少男孩家长抱着这样的想法，因为是男孩，所以不怕被猥亵；因为是男孩，哪怕被侵害了，也不会有太严重的后果。

可是男孩就不会受伤吗？

郭麒麟至今记得那位猥琐大叔的穿着和举止，足以证明童年的经历给他留下了多大的心理伤害！

被高中老师梁某性侵的男生，时隔多年后表示：被老师侵害的阴影，一辈子都无法磨灭！

2017年，美国摇滚乐团林肯公园乐队主唱查斯特·贝宁顿（Chester Bennington)在家中自缢身亡，年仅41岁。根据调查，他的自杀可能与幼年经历有关。原来他幼年时被一名成年男子性侵，由于担心说出去会被以为是说谎或当成同性恋，他将此事藏在了心底，导致这样的性侵从7岁持续到13岁，此后多年他一直都有轻生的念头。

很多伤害看不见，却让人生一片灰暗。

童年的经历，会在心上留下烙印，时不时作痛，将他们折磨得疲惫不堪，甚至失去活下去的信念。

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儿童性教育，不分男女

央视微博曾经发布新闻评论：

每一个人都可能成为性犯罪的侵害对象，也就有必要告诉每一个人：面对性侵害，要做‘带刺的仙人掌’，敢于捍卫自己的权利；而一旦被侵害成为事实，不能做‘沉默的羔羊’。

性侵犯，并不会因为是男孩就绕道远离；

性教育，也千万别因为是男孩就疏忽大意。

那家长能做些什么，让孩子远离性侵呢？突然跟他们说到“性”“性侵”会不会吓到他们？

唐唐妈的建议是，对于年幼的孩子，我们把重点放在教孩子怎么自我保护上；对于大孩子，比如10多岁的孩子，我们就可以直白地告诉他们什么是性侵，哪些形式属于性侵，如何远离性侵，包括受到性侵犯之后怎么做。

1.保护自己的私密处

首先要告诉孩子，内裤和背心覆盖的地方，就是隐私部位，别人不能碰。自己也不要去看或是触碰别人的隐私部位。

平时无论男孩女孩，都不要给他们穿开裆裤。

建立身体的界限感，应该从小做起。

2.教孩子学会大声说“不”

告诉孩子，他有权利拒绝任何人不礼貌的举止。如果别人的行为让他觉得不舒服，一定要大声地说“不”。

3.说出心里的坏秘密

秘密也有好坏之分，那些让人感到愉悦的是好秘密，而令人想起就害怕的是坏秘密。如果有人在他不乐意的情况下，还非得让他去做某件事，一定要远离这个人，并及时告诉爸爸妈妈。

家长要在平时就让孩子知道：不管发生什么事情，爸爸妈妈都会保护他。

这需要父母和孩子之间建立良好的信任基础。

4.留意孩子的情绪

很多孩子受到伤害后情绪消沉恐慌，不会及时告诉父母。这就需要父母关注孩子的情绪，如果孩子突然性情大变，出现惊慌、愤怒、沉默、迷茫等消极情绪，家长要抽时间陪孩子聊聊天，看看孩子是不是遇到了什么事。

性教育很重要，但是如何教、如何说更重要。

方式对了，这就是父母和孩子之间的一次探讨交流；方式不对，就会变成强行灌输。

对于年幼的孩子，最好是采取少量多次的方式。不要指望一下子就能让孩子把该记住的都记住。可以每次少说一点，多说几次，对于重点反复强调，给孩子留下较深的印象。

其次，注意选择合适的时机。这不是看家长觉得什么时候合适，而是要看孩子的状态合不合适。否则家长讲得吐沫横飞，孩子心不在焉全然没兴趣，那岂不是做无用功？

比如孩子突然对自己的小鸡鸡感兴趣了，这就是性教育的绝佳时机。

比如陪孩子看绘本、看短片，遇到性教育方面的问题，也可以跟孩子展开交流。

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