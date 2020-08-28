女子家暴离婚后，到前夫家陪儿子过生日被杀！遭遇家暴到底该如何自保？

7月17日，梧州市的杨先生报警说，姐姐杨某去前夫家给孩子过生日后，就完全失联了。

而前夫陈某称自己当晚并未回家，并不知道前妻来过。

接到报警之后，玉州警方高度重视。经过一个多月的缜密调查，发现杨某被杀的可能性极大，并锁定其前夫陈某有重大作案嫌疑。

8月11日晚，警方将犯罪嫌疑人陈某抓获。经审讯，陈某对因感情矛盾于7月15日凌晨杀害杨某的事实供认不讳。

8月23日下午，陈某在警方的押解下，在村子里指认了作案和埋尸现场。

离异后陪儿子过生日，却被前夫残忍杀害

据悉，杨女士今年32岁，小学毕业之后就辍学了。在外打了几年工之后，就回来跟着家人一起搞起来了蔬菜批发生意。

在这过程中，她认识了蔬菜贩子陈某，然后迅速坠入爱河，并在婚后育有两个孩子。

然而陈某并非省油的灯，不但人没有本事，而且喜欢赌博，有家暴倾向。尤其是结婚几年之后，经常打老婆。

今年1月份，两个人又因为家庭矛盾吵得不可开交，最终杨女士无法忍受而协议离婚，两个儿子由前夫抚养。

离了婚之后，杨女士回到了老家，继续从事蔬菜批发生意，也经常去看孩子。

今年6月份，陈某找到杨女士，要求对方帮其偿还网贷，并且还有复合的想法，但都遭到杨女士的拒绝。

7月14日，杨女士拿着一些菜，说要去前夫家给儿子过生日，但之后就再也没有了消息。两个孩子说，当天妈妈给自己做完晚饭后便陪着他们一起睡了，醒来之后就不见踪影了。

本以为半年之后，前夫会有所改善，可没想到杨女士此次一去，竟再也没有逃出他的魔爪。

而且，最最让人气愤的是，陈某在杀害了杨女士之后，居然还用她的手机更新朋友圈，和其亲朋好友保持文字联系，制造对方还活着的假象。

虽然陈某伪装的很好，但是法律是不会放过任何一个犯罪的人。虽然陈某现已经被警方控制，但他残忍杀害前妻的行为，仍然难以浇灭我们心中的怒火。

作为外人，我们实在不知道，到底什么样的矛盾，才让这个禽兽对去给儿子过生日的前妻痛下杀手？

退一万步说，就算当晚女方“出言不逊”，但好歹与你一起生活这么多年，也是两个孩子的亲生母亲啊！

面对家暴，女人应该怎么处理？

事已至此，我们除了希望陈某能早点得到法律的严惩之外， 更要提醒广大女性：在家暴面前，我们究竟该如何保护自己？

一、坚决对家暴行为零容忍

家暴，只有0次和无数次。

如果对方婚后，在无意识的情况下失手有了第一次家暴，女方可以酌情原谅他，然后再引导他慢慢改掉自己的行为。毕竟组成家庭不容易，夫妻之间也存在一定的感情基础。

但如果对方有严重的家暴倾向，而且听不进去任何劝导，并死不悔改。当他在进行了第二次家暴的时候，建议女方果断离开。

二、当场尽量不要激化矛盾

在吵架的时候，人的情绪往往不受理性控制。

要知道，几乎所有的家暴者，都有吸毒、赌博、暴躁、施虐、酗酒等恶癖。

如果和有严重家暴倾向的人发生冲突，当场要尽量避开锋芒，千万不要顾及激怒对方，挑战他的底线。建议女方此时先要保护自身的安全，等找到合适的时机再离开。

三、报警或向居委会求助

遭遇家暴之后，如果想靠自己的力量解决，多数都会失败。有多少家暴者，攻击女方的时候六亲不认，事后又痛哭流涕，悔不当初。

然而这有些人的忏悔只是嘴上说说，根本没有彻底收手。对于这种惯性家暴，我们要学会用“硬核武器”保护自己。只要找到机会，就寻求警察和法律的帮助。不管是轻伤还是重伤，都可按照刑事案件处理。

四、及时就医，留下证据

受暴者要及时对案发现场和身体受伤部位进行拍照、录像，并且及时到医院就诊，保留就诊记录。必要时，还可以进行伤情鉴定。

这些证据，不管是用来报警，还是日后离婚打官司只是，都能起到有效佐证作用。

五、不要独自和家暴者见面

如果对方是惯性家暴施行者，千万不要相信他们可以痛改前非，也一定不要找机会跟他们单独相处。

受害者的杨女士，也许是离婚后太思念两个孩子，也许相信前夫可以改过自新，所以才独自前去给孩子过生日。

然而，谁曾想到，惯性家暴施行者永远不会改，就像狗改不了吃屎一样。只是可怜了一心只有孩子的杨女士，也可怜两个同时失去父母的幼儿。明明是值得庆祝的生日，却莫名其妙地成了妈妈的忌日。

写在最后：

讲真，女人离婚之后千万不要单独和家暴男见面。因为只要在一起，就会翻起以前的陈芝麻烂谷子的烂账。

当然，也许偶尔也会怀念一下之前的感情，但一争吵起来还是无法控制情绪。特别是想起以前吵架时候的样子，很可能进一步燃烧起怒火，恨不得掐死对方。如此一来，吃亏的大多数都是女人。

最后，建议因为家暴而离异的女性，如果想去前夫那看孩子，最好有家人的陪同，并把孩子带到外面去玩，千万不要只身再次潜入虎狼之穴。

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