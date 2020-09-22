床太软会影响BB脊椎发育？不瞒你说，是真的！

当妈的都知道，买过婴儿床后就要选购一张合适的床垫，不过怎么选床垫很有讲究了。很多人会认为，软一点孩子会睡得舒服一些。但其实恰恰相反，小宝宝要睡硬床，床太软反而会影响到孩子的脊椎发育！今天，我们就来好好叨叨这个话题~~

婴儿床太软，不利于孩子身体发育

1.不利于脊柱发育

脊柱发育非常重要，对宝宝将来的体型发育有着很大的影响。

宝宝的脊柱生长发育速度惊人。刚出生时，宝宝脊椎十分柔软，多呈C字型。随着月龄的增长，宝宝慢慢学会了抬头、爬行、直立行走等技能，到了在1岁左右，就会形成3个脊椎弯曲，不过要到6岁，才会逐渐定型。

所以为了宝宝的健康发育，大家要给孩子挑选一张质地较硬并且有一定支撑力的床垫。席梦思等床垫过于柔软，给宝宝睡并不合适。不过，如果床垫太硬也会影响宝宝睡眠舒适度，因此一定要适度~

2.有可能会导致窒息

除了对脊椎不友好外，宝宝睡在软床上还容易被遮住口鼻，导致无法呼吸到新鲜空气，引发窒息危及生命安全。

另外，宝宝和父母在一张床上睡觉，有可能被爸爸妈妈不小心压到。为了宝宝的安全，大家还是为他购买一张软硬度适中的独立婴儿床为好~

婴儿床垫怎么选？





婴儿床垫的检验标准有很多，比如新西兰的检验标准 AS/NZS 8811.1:2013 标准等。

目前国内床垫厂家执行的是行业新标准 QB/T 1952.2-2011，这个标准发布于2011年12月20日，正是实施日是2014年4月1日。

大家注意看产品是否符合这个标准，符合就可以入手咯~此外，还要注意以下三点：

1.软硬度适中

婴儿床垫要具备有效支撑身体，避免脊柱变形、贴合婴儿身型的特点，宝宝睡在这样的床垫，就可以得到放松，有助于血液循环，促进身体健康发育。

辨别婴儿床垫软硬度是否合适，方法也很简单。可以让6斤左右的宝宝睡在床垫上，如果床垫下陷的高度在1厘米左右，说明这样的床垫软硬度适中。

2.保护小脑袋

宝宝的头骨柔软且还没有定型，优质的婴儿床垫可以减轻宝宝头部压力、防止压迫脑神经末梢，让宝宝可以自由活动，避免出现头型变扁、变偏的情况。

3.安全性和环保性好

宝宝免疫力较弱，而婴儿床是他每天待的时间最长的地方，因此婴儿床垫的安全性一定要比普通床垫要高。为了宝宝的安全和健康，床垫的面布和材料一定要百分百安全环保，建议选用内部是环保性好的天然乳材料的床垫。

宝宝睡觉时，这几件事一定要上心





1.宝宝睡觉时，建议让他保持仰卧睡姿。对于小月龄的孩子来说，只要床垫不是过于柔软，宝宝是无法自己翻身趴睡的。

2.婴儿床上不要放玩具、抱枕、缓冲垫等物品。

3.宝宝睡觉时，不要在他身体下方垫垫子。

4.让宝宝在婴儿床上独立睡觉，不建议和爸爸妈妈在一张床上睡觉。

宝宝睡得踏实很重要，但睡得安全健康更为重要，软床垫真不适合孩子，赶紧换一张吧~

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