让小家伙接受安全座椅，这份攻略请收纳

家长带宝宝外出乘车的时候，往往都需要带一个儿童安全座椅。那么宝宝几个月能坐安全座椅呢？又怎样让宝宝接受安全座椅呢？我们今天就来好好说一说：

通常来说，宝宝六个月时候应该开始学习如何坐，到七月可以真正坐起来，所以至少六个月以后才能坐安全座椅。

选择合适的安全座椅

安全座椅有多种类型，家长需要根据自己宝宝的年龄和体重选择合适的安全座椅，在宝宝在不能完全坐的时候，可以选择能躺的安全座椅。一周岁以下，体重低于10公斤的宝宝选择摇篮式后向儿童安全座椅，一岁至三岁体重在10-20公斤的儿童应该选择全包覆型安全座椅，三岁至十岁体重15公斤到36公斤的儿童应该选择包覆型安全座椅。

先跟安全座椅做朋友

有些宝宝讨厌安全座椅，觉得自己会被绑住，孤零零地一个人，失去安全感，与家长的距离变远，还会失去妈妈的抱抱。所以家长要带着孩子与安全座椅成为好朋友，在挑选时候，可以让宝宝参与其中，把它当成玩具和好朋友，慢慢接受它，最后可以顺利坐上安全座椅。

上车必坐安全座椅

有时候宝宝会在安全座椅上大哭大闹，想要父母的抱抱，这时候家长会心软会将宝宝放在怀里，但是这样宝宝就不会接受安全座椅，不利于宝宝今后适应安全座椅。家长还要告诉宝宝，不坐这个椅子就不能乘车，一定要坚守这个原则，为了宝宝的安全着想。

转移宝宝的注意力

将宝宝放在安全座椅上时候，可以和宝宝做游戏讲笑话，唱儿歌、讲故事等等，为了分散宝宝的注意力，更好地接受安全座椅，通常这样的效果也很好。

总而言之，为了孩子的安全和健康，安全座椅是非常重要的，在外出时候必不可少，家长也一定要让宝宝适应安全座椅，养成好习惯。

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