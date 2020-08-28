你的孩子为什么长不高？原因竟有这些

作为家长，都希望孩子身体健康，长得高高，不过有些孩子却总是比看上去比同龄人矮，怎么都追不上别人，这是怎么一回事？今天我们就来盘点其中的原因：

营养出问题

孩子成长发育过程中需要均衡营养，一旦营养匮乏，孩子身体发育就会受限，甚至还可能导致身体发育不良。因此家长们要重视孩子的营养问题，在孩子成长过程中要及时提供多种营养，这样才能助力孩子长高。

先天因素

孩子的身高很大一部分受父母的影响，如果孩子身高比同龄人低，那么可能就是孩子受以上三代人身高的影响。

体育锻炼

如果想要孩子发育得好，那么可以适当让孩子参加一些体育锻炼，以便促进孩子们的肌肉和骨骼发育，有助他们长高。但家长们也要注意，并不是所有体育运动都可以帮助孩子长高，相反有一些强度过大的运动比如举重、体操、摔跤等不仅不利孩子长高，还可能伤害孩子们的骨骼，甚至导致骨骼出现畸形。

生理疾病

如果孩子有一些生理疾病比如呼吸道疾病、肠胃功能紊乱、肾功能不良、食物过敏等，没有及时治疗的话，那么也会影响孩子的正常发育。

情绪因素

在促进孩子身体发育方面，情绪与营养一样重要。如果孩子长期处于焦虑、不安的环境中，那么他们内在激发的生长潜能比长期处于快乐环境中的孩子要低，如此可能会导致他们个子不高！

睡眠因素

科学表明，孩子们大部分生长激素是在他们睡眠中分泌出的。因此家长们一定要让孩子拥有足够多的睡眠时间，还要注意提高孩子们睡眠的质量。

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