酸奶做的小面包，软萌超乎你的想象

不知道早餐吃啥，不如试试这款酸奶小餐包。加了酸奶的面包，仿佛加入了天然软化剂，出炉都软萌萌、嫩乎乎，真是爱极了～

这里用的酸奶要稍稠一些，如果太稀的话要注意减少用量哦。

材料：

面团：高筋面粉260g，酸奶150g，全蛋液40g，细砂糖25g，盐2g，酵母2.5g，奶粉25g，黄油25g。

装饰：全蛋液少许，白芝麻适量。

做法：

1.后油法将面团揉至扩展阶段；

2.室温发酵至2.5倍大（室温20度+，约1.5小时）；

3.排气后平均分割成9份，滚圆，松弛10分钟；

4.放入模具，进行二次发酵；

5.发酵至2倍大（室温20度+，约1小时）；

6.此时烤箱200度预热，在面包表面薄薄地刷一层蛋液；

7.撒上少许白芝麻；

8.放入预热好的烤箱，中层，180度，烤约20分钟。

心得分享：

1.发酵时间视发酵温度而定，所以主要看面团状态，可以用手指蘸面粉戳一下，不回缩不塌陷就是发酵好了；

2.烤10分钟左右查看面包上色情况，上色满意可以盖一层锡纸继续烤，以免上色太深；

3.烤好立即取出放晾架上散热，趁着还稍有余温时装入密封袋，保持柔软的口感。

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