酸奶做的小面包，软萌超乎你的想象
发布于2020-08-28 09:36:52 标签：3-6岁, 护理, 育儿知识, 饮食营养 作者：刘瑞祥
不知道早餐吃啥，不如试试这款酸奶小餐包。加了酸奶的面包，仿佛加入了天然软化剂，出炉都软萌萌、嫩乎乎，真是爱极了～
这里用的酸奶要稍稠一些，如果太稀的话要注意减少用量哦。
材料：
面团：高筋面粉260g，酸奶150g，全蛋液40g，细砂糖25g，盐2g，酵母2.5g，奶粉25g，黄油25g。
装饰：全蛋液少许，白芝麻适量。
做法：
1.后油法将面团揉至扩展阶段；
2.室温发酵至2.5倍大（室温20度+，约1.5小时）；
3.排气后平均分割成9份，滚圆，松弛10分钟；
4.放入模具，进行二次发酵；
5.发酵至2倍大（室温20度+，约1小时）；
6.此时烤箱200度预热，在面包表面薄薄地刷一层蛋液；
7.撒上少许白芝麻；
8.放入预热好的烤箱，中层，180度，烤约20分钟。
心得分享：
1.发酵时间视发酵温度而定，所以主要看面团状态，可以用手指蘸面粉戳一下，不回缩不塌陷就是发酵好了；
2.烤10分钟左右查看面包上色情况，上色满意可以盖一层锡纸继续烤，以免上色太深；
3.烤好立即取出放晾架上散热，趁着还稍有余温时装入密封袋，保持柔软的口感。
(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)