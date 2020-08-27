女子被丈夫公公囚禁大半年，屋内尽是大便

据印度新德里电视台报道，8月25日，印度德里妇女委员会和警方一同救出了一名32岁女子。这名女子一直以来都被丈夫和公公虐打，还被用铁链锁在家中，长达半年之久。

女子囚禁虐待半年，屋内满是粪便

据报道，这起事件发生在德里东部特里洛克普里地区。8月25日，德里妇女委员会的工作人员和当地警察来到这名女子家中，发现她躺在地上遍体鳞伤，浑身上下都是血迹和尿液，衣服破破烂烂，双脚被铁链锁在床边。

据警方透露，这名女子的房间到处都是排泄物，散发出难闻的异味。而且房间里没有风扇，非常闷热。因为遭受了长达半年多的虐待，这名女子被解救出来时精神已经出现了异常。

据了解，这名女子和丈夫已经结婚十一年，育有3个孩子，今年分别是7岁、5岁和1岁。其中，1岁孩子和爷爷住在一楼，两个大一点的孩子跟爸爸妈妈住在二楼。

女子被送往医院救治，丈夫已被逮捕

负责此案的警察表示，当他们赶到现场时，发现该女子的丈夫不在家。他们从女子的口中得知，自从她生下第三个孩子后，家庭关系就变得紧张。不久后，丈夫和公公就开始虐待她，把她锁在家中。

女子表示：“他（女子的丈夫）打我，还把我绑起来，我的腿都受伤了。”随后，警方找来其7岁和5岁孩子解相关情况。两个孩子均表示，妈妈的确经常遭到了“残酷的殴打”。

据悉，目前，这名女子已经被送往医院接受检查和救治，她的丈夫也已经被逮捕。

德里妇女委员会表示，这名女子遭受的虐待是“如此的严重，以至于精神状况都出现了问题。”“我们已经将她解救出来，并开始帮助她恢复健康。我们定会对犯罪者绳之以法。”

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