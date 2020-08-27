别拿宝宝手指开玩笑，get剪指甲的正确姿势

给宝宝剪指甲实际上是一件不容易的事，因为宝宝指甲比较软，宝宝又喜欢乱动，很容易剪破小手。那么，我们应该如何安全地给宝宝剪指甲呢？

1.选择合适的指甲剪

由于新生儿的指甲很小，很难剪，所以建议使用专为新生儿设计的指甲剪。给宝宝用的指甲剪应是宝宝专用的钝头小剪刀或指甲剪，不要选择大人的指甲刀，与宝宝的手指不相符合，会容易划伤宝宝。

2.姿势要科学

帮宝宝剪指甲时，让孩子背对着你坐在你大腿上。剪指甲时一定要抓住宝宝的小手，避免宝宝因乱动而被剪刀伤到。

妈妈一只手握住婴儿的手指，另一只手使用剪刀，小心翼翼地给孩子剪指甲，将指甲刀地一端沿着婴儿地指甲慢慢剪过去，不能太贴切婴儿的指甲根部，以防伤到婴儿。同时也需要在剪完以后查看指甲有没有尖锐拐角的地方，以防婴儿乱动抓脸，将自己抓伤，建议剪成圆弧形。此外，不要剪得过短，以免损伤甲床。

3.时间要选对

修剪指甲的时间最好是在宝宝安静的时候剪，可选择在睡觉或者吸奶的时候剪指甲，也可以给他塞一个奶嘴，让宝宝保持安静

4.其他注意事项

如果宝宝的指甲下方有污垢，不可用锉刀尖或其他锐利的工具清洗，以防伤到婴儿，应在剪完指甲后用流动干净的水洗干净，以防被感染。

如果在给宝宝剪指甲时候不小心剪破了，家长应该及时地查看伤口，看有没有血，若是有血的话，用纸巾或纱布包住受伤的地方。几分钟之后，血就可以止住。如果伤口比较严重，需要将伤口消毒，然后用棉签压迫止血，必要时去医院就诊。

总而言之，在给宝宝剪指甲时候，需要极其的小心和耐心，尽量在婴儿安静的状态下进行。

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