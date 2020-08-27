他与死去的妻子共同生活3年：本以为是个恐怖故事，结局却令人泪目

2020，不平静的一年。然而正是这样的不平静，让我们领会到生命的可贵，世事的无常。珍惜当下，珍惜身边人，才是我们对生活最好的致敬。

日本有个短片，名为《妻子的记忆》，是由韩国漫画改编而来。

这个短片，讲述的就是一个关于“珍惜”的故事。

1

短片的男主角成田阳一郎，是一位退休在家的普通父亲。

这天，他的女儿出嫁了。

在女儿的婚宴上，他上台致辞。沧桑的身影，透着几分孤独。

他说起了自己的妻子，她本该陪在他身边的。

然而三年前一场意外让他永远失去了她。

那天，他下班后正跟同事庆祝项目成功，却接到了女儿的电话。家里发生了火灾，他的妻子吸入了大量浓烟，去世了……

身边的喧嚣声刹那间远去，他呆呆地站在餐厅中，良久良久……

成田的妻子是一名阿尔兹海默症患者。她的突然离世，让成田陷入懊悔自责。多年以来他忙于工作和应酬，没能好好陪伴妻子，没能为妻子分担家务，照顾孩子。

可这所有的亏欠，他再也弥补不了了。

就在成田追悔莫及时，诡异的一幕发生了。

第二天清晨，他居然在厨房里看见了妻子忙碌的身影。

成田吓了一跳。

更诡异的是，女儿什么也看不到。

其他人也看不到妻子的身影。

他触碰不到妻子，而妻子也看不到他，自顾自地忙活着，做饭，晾衣服，一声不吭。

成田心怀愧疚，以为是妻子对他有怨恨，灵魂回来找他了。

然而他的朋友，一位致力于脑结构研究的专家，却告诉他，那不是灵魂，而是妻子的记忆，停留在了时空中。

朋友还建议成田搬出去住，因为随着记忆的推进，妻子去世的那一幕终将会再次上演。

那该是多么的痛苦和残忍！

然而成田还是选择留下来，和妻子的记忆一同生活。

从此，他开始见证妻子离世三年前的记忆。

很少做家务的他，也跟着妻子的记忆，学会了洗衣服、包饺子。他这才发现，做家务一点也不轻松呢！

妻子成天为家人忙碌着，把丈夫孩子的生活安排得井井有条，自己却独孤地过着日子。

有时候，她做好了饭菜，却迟迟等不到丈夫归来。

看着落寞的妻子，成田愧疚不已。

悄悄地跟着妻子的记忆，成田也见到了妻子生活中不为他所知的一面。

他看到妻子被告知患有阿尔兹海默症的时候，那茫然无措的神情。她打电话想告诉他，也许想得到他的安慰和鼓励，然而他做了什么？他忙于工作，连电话都没接。

妻子平时过得很节俭，但是偶尔会去餐厅吃一顿略贵的午餐，独自一个人，这或许是她最奢侈的消费了。

她把节省下来的钱都存进了女儿账户，一个母亲最大的愿望就是儿女未来的安稳无忧。

成田还跟着妻子的记忆去了家附近的一个小公园，当电车经过时，妻子站起身，朝着电车挥手。

成田忍不住一笑，笑意又转瞬凝固。

他想起了两人刚结婚时的约定，当成田下班乘坐的电车经过时，两个人要互相挥手，就像能看见彼此一样。

没想到结婚已经多年，妻子的记忆还停留在最初的地方。

随着时间的推进，妻子的病情越来越严重。

为了全心全意陪伴妻子，成田辞去了工作。

他的做法连女儿也无法理解。在女儿的认知里，母亲在世的时候，父亲忙于工作，现在母亲不在了，父亲却陷在了回忆里，可是这有什么用呢？

成田看着只有他能看见的妻子身影，默然不语，却满眼深情。

虽然知道此时的陪伴已经太晚，他还是想陪着妻子的记忆走到最后一刻。

妻子慢慢忘记了回家的路。

当她没有按时回家，成田就会着急地四处寻找。虽然他知道第二天警察会把妻子送回来，但是想到妻子孤零零地流离在外，他还是心疼不已。

妻子渐渐不出门了，大多时间是呆呆地坐在家里。

直到有一天，她拿着一张报纸突然笑了。

成田好奇地一看，原来那天的新闻报道了小猩猩宝宝的出生。

妻子是想起了当年成田在大猩猩面前向她求婚的场景吧！

她忘记了太多太多，却固执地保留着最美好的记忆。

成田慢慢地习惯了和妻子的记忆一起生活的日子。

但是时光最是无情，妻子的记忆很快来到了第三年……

镜头切换到了女儿的婚礼，原来女儿始终对母亲的过世耿耿于怀，她认为是自己的过失，才让母亲失去了性命。

但是成田通过妻子的记忆看到了最后一幕。

那天妻子正在熨衣服，不知想起了什么突然走开了，留下了忘记关掉的熨斗。

火灾发生了，浓烟布满整个房间。

妻子本能地往外逃，人已经走到了门口，却又折返了回去。

一旁的成田急得不得了，嘶哑着声音喊她快跑快跑，可是妻子看不见也听不见。

她翻出了一张珍藏的照片，那是成田在动物园向她求婚时拍的。

妻子沉浸回忆里，忘记了逃跑。

成田绝望地看着，什么也做不了。

就在此时，妻子仿佛看到了成田，她看向他，轻轻地唤着“老公”。两个人朝着对方伸出手，就在两手相握时，妻子的身影消失了……

婚礼上的成田说完这些，依旧愧悔于没能好好陪伴妻子。

他祝福并提醒女儿女婿，希望他们携手同心，一起度过无悔的人生。正是在平淡的日常生活之中，才蕴含着无数非凡的美妙时光。

后来，在公园里等待的人换成了成田。

当列车经过时，他站起身朝着列车的方向挥手，就像妻子当初一样。

2

有人说，人生最大的错觉，就是觉得来日方长。

其实世事无常，有时候意外来得猝不及防。

去年10月，无锡一高架桥侧翻，事故造成3人死亡，2人受伤。

短短几秒时间，桥下和桥外，已经是两个世界。

有个网友的留言更是让唐唐妈忍不住落泪。

“老父亲老母亲在等孩子回家吃饭，丈夫在等妻子回家吃饭，妻子在等丈夫回家吃饭，孩子在等父母回家吃饭。

但是今晚他们再也等不到那个回家吃饭的人了。”

谁能想到，早上他们像往常一样出门，晚上却停滞在了回家的路上。

3月7日19时17分56秒，正值疫情期间，泉州一隔离酒店突然倒塌，29人不幸遇难。

中新社记者 张斌 摄

3月10日，福建省泉州市鲤城区欣佳酒店楼体倒塌事故现场的救援人员争分夺秒。

在遇难者中，一个五口之家令人格外心痛。当救援者找到他们时，父母呈保护姿势——爸爸护着妈妈，妈妈护着女儿，在他们不远处，是他们的两个儿子。

3月7日，是他们解除隔离的前一天。如果顺利的话，第二天他们就能离开酒店，回归正常的生活。

然而酒店毫无预兆地倒塌了，短短2秒，他们被压在了废墟之下。

母亲郑某勤社交平台截图

一切来得太突然。

就连遇难者蔡某阳的弟弟也没有想到，午餐时的那次相见，竟成了他和兄嫂一家的诀别。

世事无常，明天和意外，谁也不知道哪个会先来。

作家于小芒讲述过一个故事。他在四川旅游时，遇到了一位大叔。大叔的妻子在汶川地震中不幸过世。

直到那刻，他才想到年轻时许下的诸多诺言都没有兑现。

以后陪你去看山看水、

以后陪你看日出日落、

以后陪你一起旅游、

以后我赚到钱了，给你办豪华婚礼、

以后给你做你最喜欢吃的水煮鱼……

可惜时光无法倒流，他的妻子再也不会回来。

在那之后，他走遍祖国山川，拍下大量照片，洗照片时洗两张，一张留给自己，一张烧给远方的爱人。

年复一年，大叔一直单身。那些空许的诺言是否成了他后半生的遗憾？

所以，从现在起，珍惜当下，珍惜身边人。别当离别到来，才发现陪伴太少，至爱已不在。

前不久，有个视频在网上火了。

一名在外国工作的浙江女子不放心奶奶一个人在老家，特地安装了监控摄像头，以便知道奶奶的日常生活，还方便隔空聊天。

乐观的奶奶也总是跟孙女分享一些小玩意儿，一束野花、一棵菜、奇怪的小石头等。

孙女将这些分享到网上，引来网友纷纷点赞，直夸奶奶可爱，孙女也孝顺。

相隔万里，却隔绝不了亲情。

祖孙俩依旧天天见面，天天闲话家常，你夸夸我，我夸夸你，其乐融融。

这也是一种陪伴。

如果不能时常回家，记得给父母多打几个电话，知道他们一切皆好，也告诉他们：我想你了。

哪怕是朝夕相对的爱人，也记得给对方一个拥抱，让他知道：无论何时，我都在。

下班回家，虽然很累，也别忘记陪孩子聊几句，这也是一种生活仪式吧！

余生很贵，亲情无价，做到“珍惜”二字，才能少留遗憾。

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