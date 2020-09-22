夏秋交替，这四种病最容易黏上孩子，家长必看！

如今正值换季，白天气温依旧很高，但早晚温差却越来越大，这对于体质薄弱的人群来说是个不小的挑战。此外，很多疾病也在此时进入高发期，尤其是对于年幼的小宝宝而言，可谓是“危险重重”。

接下来，我们就来盘点夏秋交替季高发的儿童病，早知早预防！

夏秋换季时，宝宝易患的四种疾病

1.上火

秋天空气干燥，如果不注意给宝宝多喂水，宝宝就很容易上火，孩子会出现流鼻血、便秘、口腔溃疡等症状。

宝宝上火了，家长要这样护理：

（1）让宝宝多喝白开水，少喝一些饮料。如果宝宝不喜欢喝白开水，可在白开水中加点菜汁。

（2）让宝宝多吃一些富含膳食纤维和水分的瓜果蔬菜，比如菠菜、梨、西梅、西兰花等。

（3）冲泡奶粉时，一定要按照外包装上的比例进行冲调，不可以过稀，也不要过浓。

2.皮肤病

秋天天气干燥，空气中的灰尘颗粒、花粉等过敏源增多，宝宝的皮肤也会变得干燥。对于抵抗力较差的宝宝而言，很容易“招惹”荨麻疹、皮炎、湿疹等皮肤疾病。

对于患有皮肤病的宝宝，要注意以下护理要点：

（1）家里保持干净卫生，不留卫生死角，经常清洗毛绒玩具、毯子、床品等日常用品。

（2）给宝宝洗完澡后，要给他涂抹保湿霜，做好皮肤护理工作。

（3）注意日常饮食，要远离容易让宝宝过敏的食物。

（4）带宝宝去医院做过敏源检查，并且远离过敏原，比如尘螨、有毛的宠物等。

3.鼻炎

秋天气候干燥，气温起伏较大，灰尘多、空气湿度低，宝宝免疫力较差，鼻腔容易受到外物刺激，就容易患上鼻炎。鼻炎宝宝常会有鼻痒、鼻塞、打喷嚏、流鼻涕等表现，有时还伴有头痛。

建议各位家长要常洗宝宝的日常用品，此外还要做到：

（1）带宝宝去检查过敏源，不要让宝宝接触花粉、螨虫等，也不要让他去花草繁盛的地方玩耍。

（2）经常带宝宝去锻炼身体，提升身体抵抗力。

（3） 宝宝的卧室要保持干净卫生，定期开窗通风。宝宝的枕头、毛绒玩具、被褥等要勤洗勤换，并放在太阳下暴晒。

4.腹泻

入秋之后，如果孩子出现持续发烧、腹泻、呕吐等症状，有可能是患上了秋季腹泻，而秋季腹泻多是由轮状病毒引起，每年9-12个月是流行期，它的传播途径主要空气传播和粪口传播。

对待腹泻的患儿，大家在护理时要注意：

（1）经常换纸尿裤，宝宝大便后要及时用流动的温水帮他清洗干净。

（2）注意个人卫生，父母和宝宝都要经常洗手，做好餐具消毒工作。

（3）经常开窗通风，保持室内空气流通。

（4）按时接种疫苗，提升宝宝免疫力。

（5）注意多给宝宝喂水，腹泻情况严重时要立即送他去医院就诊。

换季时期，这些防护工作要做好

综合以上几个疾病的病因和预防方法，给大家总结一下换季时期的防护工作：

1.卫生要做好

（1）让宝宝养成睡前洗澡、勤洗手等良好的个人卫生习惯。

（2）家里进行大扫除，保持室内干净卫生，尤其是宝宝经常活动的区域。

（3）室内定期开窗通风，保持室内空气清新。空气过于干燥时，可以打开空气加湿器。

（4）经常清洗地毯、被褥等易生螨虫和滋生细菌的物品，特别是宝宝经常接触的玩具、衣服、物品等。

2.科学饮食

（1）六个月以下宝宝建议母乳喂养，妈妈在哺乳期要注意自己的饮食。

（2）4-6个月宝宝要及时添加辅食，不管是母乳喂养还是奶粉喂养。宝宝3岁前不要缺少奶制品。

（3）辅食保持清淡，注意膳食的营养均衡，让宝宝补充全面充足的营养。要多吃荸荠、苹果、雪梨、柚子等应季水果，不吃辛辣、生冷食物。日常生活中，还要给宝宝多吃富含膳食纤维和维生素的食物，比如胡萝卜、白萝卜、菠菜、芹菜等，以及鱼虾等蛋白质含量高的食物。

（4）注意水分的补充，养成爱喝水的好习惯。

3.皮肤护理

每天给宝宝洗完澡后，要及时给他涂抹润肤霜，让宝宝皮肤保持水润光滑。

4.生活作息

在生活作息方面，大家要做到两点：

（1）早上或傍晚时分，带宝宝外出运动，呼吸新鲜空气，锻炼身体，增强体质。

（2）让宝宝睡得好睡得香，让孩子拥有充足高质量的睡眠。

除了以上4个方面，大家还要记得按时带他去接种疫苗哦~

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)