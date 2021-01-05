孩子咬人打人，父母的反应决定Ta的未来

很多家长发现，孩子一岁后，就开始有了自己的想法，同时也会展现出一些坏习惯，比较常见的就是咬人、打人。孩子咬人、打人虽然在成长阶段很常见，但是这个问题很值得父母去重视。要知道，父母怎么做，将会直接决定孩子的未来。

接下来，我们就一起好好讨论这个问题：

宝宝为何会咬人打人，来看看ta是怎么想的：

大家首先要了解宝宝这些行为背后的真正原因：

1.咬人

宝宝咬人有两方面原因，生理原因和心理原因，下面具体给大家介绍一下：

（1）心理原因

① 因好奇而模仿

有的时候，宝宝咬人是一种社会性模仿行为。宝宝具有很强的好奇心，当他们看到其他孩子咬人时，会觉得好玩，于是自己也会学着去咬人。1-2岁宝宝的模仿能力很强，因此也就经常会发生咬人事件。

② 是一种情绪发泄

2岁左右的宝宝常常表现出强烈的自我中心意识，当他内心感到不满时，就会通过咬人来发泄情绪。

（2）生理原因

① 语言表达不畅所致

宝宝掌握的词汇量少，又不懂得如何与人沟通交往，因此常常会用拉、推、咬等非常规方式引起其他人的注意，从而表达需求、实现交往。

② 长牙发痒引起

宝宝正处于生理发育高峰期，身体快速发育有时会让他感到不适，比如有的宝宝长牙时就会很痒有很强的咬东西的欲望，如果无法满足就会张口咬人。

2.打人

刚开始的时候，宝宝打人是一种无意识的行为。宝宝年纪小认知能力较差，他们将打人作为和其他小朋友交往的一种方式。

当宝宝年纪大一点时，他们打人的原因就很多了

宝宝在幼儿园看到其他小朋友打人，觉得很好玩，于是模仿从而学会了打人；

爸爸妈妈经常吵架，打架，宝宝受此影响也学会了打人；

有的父母担心宝宝在幼儿园被人欺负，教育宝宝说“谁打你，你就打谁，不要吃亏”，导致宝宝学会了打人。

宝宝咬人打人，爸妈该怎么做？

大部分宝宝都会经历咬人、打人阶段，这是他成长过程中的一个正常阶段。但如果你家宝宝养成了攻击他人的坏习惯，就需要爸爸妈妈及时矫正了。通常遇到这种情况，我们需要这样处理：

1.引导孩子发泄情绪

宝宝有愤怒情绪时，大家要及时进行疏导，让他使用正确方法发泄情绪。

2.不让他接触暴力画面

现在电视上、网络上有很多暴力画面，不要让宝宝看到。

3.父母平常以身作则

大家要给孩子当好榜样，日常生活中不要有打孩子等攻击性行为。

4.勇于批评别人孩子

宝宝被其他小朋友欺负，大家要及时干预，勇于批评别人家孩子，以免让自家宝宝丧失安全感，以为只有打别人才能保护自己。

5.不搞双重标准

对待宝宝打人，大家要一视同仁，千万不要搞双重标准。自家宝宝被打就吵个没完；自家宝宝打了别人就不管不问，甚至鼓励炫耀。这样的态度会给宝宝带来极坏的影响，不利于他未来成长。

6.培养宝宝各种技能

大家在日常生活中要注意培养宝宝各种能力，尤其是语言能力和社交能力。

7.搞好宝宝的文明教育

在日常生活中，大家要经常教育宝宝讲文明，懂礼貌。宝宝和其他小朋友一起玩耍时要保持友好气氛，不要让他骂人、打人。一旦打了别的小朋友，一定要让孩子及时道歉。

其他注意事项

宝宝咬人打人不管是什么原因，大家都要引起重视。既不能采取放纵态度，认为宝宝年纪小，咬人打人没什么关系，也不能一味打骂责备，以免宝宝有样学样。聪明的父母会这样做：

1.学会同情，了解原因

只有了解了宝宝不良行为出现的原因，才能找到合适的方式加以应对。有的宝宝打人并非出于主观原因，只是为了维护自己的利益。此时宝宝打人是被动的，大家在教育宝宝前一定要学会同情，站在宝宝角度思考问题。

2.重视问题，及时阻止

大家一定要重视这个问题，并且教育宝宝咬人打人是错误行为，得马上改正。如果宝宝不听话，要坚定自己立场千万不要妥协，使其明白问题的严重性，以免他形成行为模式，以后更难纠正。

3.采用正确方法进行引导

要让宝宝明白，人际交往方式有很多种，咬人和打人是不正确的交往方式。宝宝明白错误后，才能慢慢改掉这一陋习，采用正确方式和其他小伙伴相处。

家长不但要教育宝宝打人是不对的，还要引导他做出正确行为。只要当好榜样，宝宝才会进步的。

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