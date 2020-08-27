请收下这份“喂奶避坑”指南！

宝宝出生后的护理非常重要，在这其中最为关注的就是孩子的喂养问题。今天，我们就来盘点下在给宝宝喂奶过程中的那些坑，大家可要避开哦~

胸小＝奶水不足

很多人都会有这样的误区，那就是认为胸小的妈妈会奶水不足，宝宝日后喝奶肯定是不够的，其实不然，这种想法是错误的。奶水量和妈妈们胸的大小并没有什么关系，奶水量会随着宝宝吮吸增多而变多，妈妈们无需太担心。

喝奶粉的宝宝容易胖

有些人将宝宝肥胖的问题归咎于配方奶，这个锅，配方奶可不背！宝宝会变胖，其实跟配方奶本身是没有很大的关系的，这主要还是因为妈妈们在给宝宝喂配方奶的时候的方式出现了问题，所以才导致孩子肥胖。因为很多家长总怕宝宝吃不饱，所以喜欢喂宝宝吃太多，这样自然是非常容易变胖，喂养宝宝一定要科学定量，不可盲目。

书本知识都是对的

有些家长艰辛科学育儿，这很nice，但如果太执着于书本上说的东西，不根据现实情况进行变通，这样就不好了，毕竟情况总是因人而异的。

为了让奶粉充分溶解，要大力摇奶瓶

有些妈妈为了让奶粉更充分地溶解，所以喜欢大力摇奶瓶，其实这样也是不对的，这样做容易让宝宝喝上泡泡过多的奶粉，吸入更多的空气，不易消化，胀气。

泡奶粉时先放奶粉再放水

相信很多人都会按这个顺序来泡奶粉，其实是错误的。应先放适量的水然后再放奶粉，而且对于水的温度建议在40℃左右。

此外，放多少水一定要按照奶粉罐上的标志执行，要知道水如果不够，那么奶就会很浓稠，会影响到宝宝的消化，严重的话甚至还会导致腹泻，同样，水如果多了，过稀的奶则会使宝宝得不到充分的营养，所以，水和奶粉的比例必须要严格遵守！

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