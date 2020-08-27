宝宝食欲不振？试试紫薯棒棒糖花卷

给宝宝做的棒棒糖花卷，很吸引小朋友的目光，如果家有不爱吃饭的小朋友，不妨试一试哦。

一次发酵就可以，很省事儿，我用了紫薯粉，干湿度和颜色都比直接用紫薯泥稳定，如果用紫薯泥的话，不能照搬配料，要注意调整水的用量。

材料：

白面团材料：雪花粉200g，小麦淀粉20g，水120g，酵母粉2g，油12g。

紫薯面团材料：雪花粉200g，紫薯粉20g，水125g，酵母粉2g，油12g。

做法：

1.将白面团材料和紫薯面团材料分别揉成光滑面团；

2.再分别擀成长方形，叠放起来；

3.切成约1厘米宽的条状；

4.顺着一个方向拧成麻花，再稍稍搓匀；

5.沿着一头卷起来，收尾处按扁，压在下面；

6.冷水入锅，发酵40分钟；

7.冷水起锅，大火蒸18分钟；

8.焖2分钟就可以啦。

心得分享：

1.如果用紫薯泥的话，不能照搬配料，要注意调整水的用量；

2.整形时注意花心部分。喜欢立体的可以让花心稍稍高一些，喜欢扁平一些的尽量让花心凹进去。

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