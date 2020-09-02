好吃软嫩！无需揉面！超简单的鸡蛋卷饼

我很喜欢给小朋友做鸡蛋卷饼，好消化易吸收又有营养！也是早餐店经常会卖的美食，不过一张鸡蛋饼要卖到3元，我都在考虑要不要支个摊去卖，因为实在太好做了！不需要揉面，小白都可以轻松做到。

食材:

面粉200克，清水400克，鸡蛋6个，盐葱花适量。

做法:

1.面粉分次加入水，搅拌成滴落时不断线的状态。

2.加入葱花碎和鸡蛋，搅拌均匀。

3.然后放入适量盐，再次搅拌均匀。

4.锅里放油，中小火，舀入面糊，摊成圆饼，待一面金黄后，翻面再煎至金黄，盛出，直到做好所有的蛋饼。(这里也可以等面糊凝固后，打入一颗鸡蛋摊平)

5.然后从一边卷起，卷好后，切断。

注意事项：

1.因为是给小朋友吃，就没有在里面卷东西，口味比较清淡些！

2.大人吃会抹上辣椒酱、黄豆酱之类的，再放上生菜，加根烤肠，鸡柳什么的卷起来吃！

3.鸡蛋饼里不喜欢放葱花的也可以换成韭菜碎！

4.面糊一定要不结块均匀顺滑，低落时不断线。

5.倒入面糊时锅一定不能太热，转动锅使面糊流摊均匀。

6.一定要等面糊凝固透明时才可以翻面，这样鸡蛋饼不烂。

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