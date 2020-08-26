5岁白人幼童被一枪爆头，凶手为黑人邻居

据英国《每日邮报》报道，8月9日下午，美国北卡罗来纳州威尔逊市发生一起凶杀案。一名5岁白人男童骑车来到邻居家院子中，不曾想下一秒就被邻居一枪爆头，当场丧命。男童的两个姐姐亲眼目睹了弟弟惨死的可怕一幕。8月10日，案发不到一天，警方将作案的黑人男子带走拘留，并对他提起谋杀指控。

男童被邻居枪杀，原本10月入园

据了解，杀人男子名叫达留斯·塞索姆斯，25岁，受害儿童名叫加农·希南特，今年只有5岁。事发当天，达留斯看见孩子骑着童车来到自家院子里，便走到孩子面前，开枪将其打死。加农8岁的大姐和7岁的二姐看到了弟弟被杀的全过程。

据当地媒体报道称，达留斯的杀人动机目前还不清楚。但周围的一些邻居表示，达留斯和孩子爸爸在8月7日还一起吃过饭，并且于案发当天的早些时候还去过加农的家。媒体认为，达留斯近距离枪杀加农肯定是有预谋的。

加农的亲人在众筹网站上这样写道：“2020年8月9日，周日，加农·希南特，一个天真烂漫的小男孩因为一个无目的行为离世了。这个5岁的可爱男孩骑车到邻居家时，被邻居开枪打死。上一分钟他还无忧无虑地玩耍，下一秒就离开了人世。”

据悉，加农原本今年10月上幼儿园，学写自己的名字，但因为这起惨剧，一切都画上了句号。

杀人男子被控一级谋杀，此前有过多次前科

加农的家人表示，他们和达留斯相识好几年了，不敢相信是他杀了孩子。加农的姨妈在接受采访时表示：“我们以前经常和达留斯一起玩，我根本想不到他会枪杀孩子”。

据警方透露，案发后，急救人员对加农实施了抢救，但已无济于事。达留斯则开车逃离了现场，但不到24小时就被抓获归案。目前，达留斯被控犯有一级谋杀罪，不能保释。

据悉，达留斯有很多犯罪记录，可谓是前科累累。2016年3月，达留斯被被判盗窃枪支罪；2016年4月，他又被判私藏管制物品罪；同年11月，他被判持有大麻罪。

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