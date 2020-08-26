关于母乳喂养，谈谈你关注的那些事~

宝宝出生了，给宝宝喂奶是首当其冲的事，只是这个喂奶的学问可不小，尤其是对那些第一次当妈妈的人来说。经验不足，在面对喂奶的一些事情时，新妈妈难免会显得不知所措，所以今天我们就来谈谈泌乳的那些事：

要让宝宝多吸，奶水才会越来越多

泌乳其实是有原理的。刚开始的时候就要让宝宝多吸奶，这样会刺激妈妈们产奶，而宝宝吸得越频繁，这奶产得也就越多。

母乳喂养的2个原则

接下来我们就来讲讲在产母乳的过程中应该遵循的原则：

1.第一口奶要趁早

一般来说，建议宝宝在出生后的半小时之内就要吮吸母乳。这个阶段给宝宝喂奶的话，可以大大降低给宝宝喂奶的难度。而且尽早给宝宝喂母乳，也可以让宝宝对母乳的喂养记忆更加深刻，母乳里富含的蛋白质和抗体等营养物质也可以更好地帮助宝宝避免感染。

2.母婴接触要早

宝宝出生以后一般是会由相关的医护人员进行检查和处理的，所以会短暂地让妈妈和宝宝分离，但等宝宝检查结束后，妈妈们就要和宝宝多多进行身体上的接触了。这样尽早的接触不仅可以让生产后的妈妈更加安心，同时也可以让宝宝安静下来，更加有安全感。

tips：如何科学坐月子

产后第一周，营养上不能一下子补太多，否则不仅对肠胃恢复不利，而且还会导致堵奶，影响母乳喂养的进行。到十四天的时候，私处伤口基本恢复得差不多了，剖腹产的妈妈也可以恢复基本的生活，这个时候可以注重补铁，多吃富含铁的食物。如果奶量不足，可以适当喝一些猪手汤，排骨汤之类。但是要控制好量，摄入过度的热量对于以后身材的恢复不利哦~

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