产后一小时，你和孩子会经历这些改变

怀胎十月历经千辛万苦，准妈妈们终于迎来了分娩的重要时刻。但你知道吗？产后一小时，新妈妈和宝宝都会经历各种赶紧来了解一下吧~

产后一小时，宝宝会经历的那些变化

如果将新生宝宝放在妈妈身上，大家就会发现宝宝的一个本能行为，那就是他会从妈妈身上努力移动到乳房处，并精准地找到乳头开始吮吸。

为了便于大家理解宝宝的本能行为，专家将这一系列本能行为划分为9个阶段。根据动作的不同，这9个阶段具体的的行为表现是：

第一阶段：哭泣

宝宝出生后，肺部开始扩张，进而发出第一声啼哭。

第二阶段：放松

宝宝哭泣后开始放松，此时他的嘴部没有动作，双手保持放松。

第三阶段：唤醒

宝宝出生3分钟后，他会有短暂的清醒时间，睁开眼睛、嘴巴开始张合，肩膀也有可能发生运动。

第四阶段：活动

出生大约8分钟后，宝宝会进入活动阶段。在这个阶段，宝宝嘴部动作和吮吸动作会更大，出现更明显的觅食反射。

第五阶段：休息

宝宝活动期间随时会停下来，进入到休息阶段。

第六阶段：爬行

这个阶段一般出现在宝宝出生35分钟以后。宝宝通过多次蠕动爬行，慢慢接近妈妈的乳房和乳头。

第七阶段：熟悉

宝宝不停地触摸、按摩、舔妈妈的乳房，对妈妈的身体逐渐熟悉起来。这个阶段通常发生在妈妈分娩后45分钟以后，并且有可能会持续20分钟左右。

第八阶段：吮吸

这个阶段通常出现在分娩后1小时左右，宝宝开始自主地吮吸妈妈乳头。

第九阶段：入睡

最后一个阶段就是睡觉。宝宝吸完奶后终于可以放松精神，开始进入睡眠状态。

产后一小时，妈妈会经历的那些变化

1.子宫开始收缩

分娩后，在子宫壁上的收缩肌的作用下，子宫从健身球的大小迅速收缩成甜瓜大小。

2.子宫韧带处于伸展状态

分娩后，子宫上的韧带依旧保持着伸展状态，需要过一段时间才能恢复成正常大小。所以新妈妈在产后一段时间里会感到身体虚弱、无力。

3.胎盘脱落、出血

宝宝出生后5分钟到2小时，胎盘会发生脱落，进而在子宫里造成一个巴掌大小的伤口。伤口处的软组织会流血300ml左右，但大家无需感到担心，因为这些血是孕期存下来的，不会影响身体健康，伤口很快就会愈合。

4.身体器官向下滑动恢复原位

在怀孕期间，由于子宫的不断增大，心脏、肺脏、肝脏和胃受到挤压向上移位。分娩后，子宫收缩释放出更多空间，这些内脏器官开始慢慢回到原来的位置。内脏器官恢复原位的过程让新妈妈感到十分轻松，但刚开始向下滑动时会有一些不适应。

5.因内啡肽产生眩晕感

内啡肽是一种体内生成的阵痛剂，能在生产过程中缓解疼痛感。分娩后，体内的内啡肽含量依旧保持在较高水平，会使新妈妈感到有眩晕感。

6.体重降低

分娩后，新妈妈的体重与之前相比要降低5公斤左右。这5公斤体重包括羊水的重量和宝宝的体重。

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