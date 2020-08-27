818小区里“隐秘的危险”，有宝宝的一定要注意！

终于终于熬过了三伏天，小朋友们又可以出去撒欢啦~小区里的各种广场可谓是孩子们的游乐天地，很多家长都会带着孩子下楼玩。不过，这小区里也有很多“隐秘的危险”，对孩子们来说隐患很大，我们一起来看看：

健身器材

很多小区都配备了健身器材供居民们锻炼，但这些健身器材并不适合宝宝们玩耍！因为健身器材是按照成人标准设计和安装的，而宝宝身材矮小，玩耍时很容易将头、手、脚等部位卡在健身器材的缝隙中，引发意外，有很大的安全隐患：

转腰器

危险指数：★★★★★

很容易将宝宝甩出去，造成意外。

漫步机

危险指数：★★★★★

孩子玩的时候容易跌伤，还有可能会砸伤宝宝。

单双杠

危险指数：★★★★

容易导致孩子坠伤。

蹬腿器

危险指数：★★★★

重量过重，不适合小孩子。

腹肌板

危险指数：★★★★

小朋友玩，容易卡脚。

立式荡板

危险指数：★★★★

孩子玩容易摔伤。

如果孩子想玩，建议去儿童器材区。另外，家长先要检查一下健身器材的情况，看一看零部件有没有缺失和损坏。还要看下使用说明，了解一下有没有年龄限制和注意事项。另外，千万不要让孩子脱离自己的视线。

电梯

每个高层小区都会配备电梯方便居民们上下楼。大人们往往不会担心电梯有危险，但对宝宝来说就会有安全隐患，有的宝宝手里拿着玩具坐电梯，这就会带来危机。

想要保证宝宝安全，大家一定要注意以下几点：

（1）建议让宝宝站在电梯后侧，不要站在门边上，以免开关门时发生意外。

（2）不要让宝宝在电梯里跑跳，避免发生停运事故。

（3）大家要以身作则，不要用身体阻挡电梯门关闭，也不要赶着挤电梯。

（4）带宝宝乘电梯时，千万不要使用牵拉绳，防止电梯夹住牵拉绳引发意外。

喷泉

天一热，小区里的喷泉就成了孩子们玩耍的热门区域。喷泉凉快又好玩，其实却是一个“儿童杀手”。

（1）引发致命危险

喷泉喷出来的水一般是由潜水泵用高压输送上来的，具有很强的喷射力。水柱喷射到50公分高时，产生的冲击力甚至可以高达25公斤！更令人担忧的是，有很多小区的喷泉经历风吹雨打已经老化，很容易发生触电、漏电事故，进而威胁到宝宝的人身安全。

（2）水质不干净

喷泉喷出来的水通常是中水或者是雨水，这些水长时间暴露在室外很容易滋生细菌。如果宝宝皮肤上破溃的部位和这些不干净水的发生接触，就有可能造成细菌感染。

小区或公园有喷泉的话，大家不要让宝宝靠太近，更不能让他用身体和手脚触碰喷泉。观看喷泉表演时，大家只能带着宝宝远观，要远离出水口。

tips：教会孩子辨认警示牌

大家可以将警示牌做成卡片或图片，经常拿出来让宝宝辨认。教宝宝辨认的同时，还让他懂得看到这些警示牌该如何规避危险。

其实，在日常生活中，还有很多设施都有可能威胁宝宝的人身安全，大家一定要提高警惕，教会宝宝正确的安全知识，避开这些危险！

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