请重判！抱摔致2岁儿子死亡，有些人真的禽兽不如

前些日子，一个视频在网上传得厉害，而且因为过于伤天害理，引起了大家的热议：

视频疑似在一居民家中拍摄：中年男子把沙发上的孩子举起来，然后用力的摔到了沙发上。孩子重重地落在了沙发上并且滚落至地上，随后嚎啕大哭。

据知情人透露，孩子已经被送进了医院：“接诊后，医生先进行了心肺复苏，并且经诊断为闭合性颅脑损伤、广泛脑水肿、继发性脑干损伤等，目前在重症监护室接受进一步的治疗。”

次日，陕西宝鸡公安局金台分局发布警情通报称：嫌疑人刘某是孩子的父亲，与女友冯某在孩子抚养问题上发生了争执，随后将孩子重重摔到了沙发上。小编也在后续的报道中得知，孩子已经抢救无效死亡了！

对于该事情，网友们都非常愤慨，有不少人表示，虎毒不食子，这样的父亲真的禽兽不如，希望赶紧判刑；

也有网友表示，拍视频的人也有责任，孩子都被摔成那样了，还在拍视频，画面都没有抖一下；

对于孩子的死，不少人也非常惋惜，才2岁半，还没有好好看看美好的世界，就永远地睡去了；

这个枉为人父的可怕行为，让我想起了前两天看得另一个视频：

一位大叔在洪水里救起来1只大狗和3个狗宝宝，还有一只小狗在洪水里挣扎。大狗想要下水去救小狗，一旁的警察出于怜悯，一直阻止大狗下水，然而却挡不住大狗的执著。

只见大狗跳水湍急的水里，努力往小狗身边游，期间差点被水冲走；好在功夫不负有心狗，最终大狗叼着小狗游回了岸上。为了孩子，即便是有艰难险阻，我也要把他带到安全的地方。

对比一下上文的父亲，有些人真的是禽兽不如！

相信大家都知道，生孩子前一定要让身体做好准备，戒掉坏习惯、多锻炼等等；但其实除了身体，还有很多事情都要做，看看你是否准备好做父母：

1.你成熟了吗？

如果自己还是个宝宝，还怎么去照顾另一个宝宝？有不少人已经二三十岁，但是心理年龄却未成年，这类人根本没有做好带孩子的准备，有些甚至在孩子出生后没有做任何改变，每天还是应酬、玩耍、打游戏，花钱依然大手大脚。所以在准备生孩子前，一定要先确认自己是否成熟了。

2.孩子有人带吗？

带孩子是非常辛苦的事情，如果还要兼顾工作，那么就很容易累到崩溃，所以在生孩子之前，一定要先确认是否有其他人帮忙照料孩子。无论是保姆还是老人，亦或者夫妻间有一方全职带娃，都可以。

3.会教育孩子吗？

抚养孩子不仅仅是要让他吃好喝好、健康成长，还要会教导孩子做人的方式和道理。并且在教育的方法和孩子未来规划等方面，父母都要达成一致，尤其是要确认在教养孩子方面，愿意付出多少代价、是否能以孩子为中心。

4.钱准备好了吗？

抚养孩子是非常费钱的事情，产检、母婴用品、生产住院费等等，都是不小得开支；怀孕生产之后，妈妈们的收入（一些比较小的私企对于孕妇非常不友好）可能会缩减或暂停。所以在决定生孩子之前，最好先看看积蓄再做打算。

5.夫妻关系OK吗？

如果夫妻关系有问题，那么就不要生孩子了，尤其是不是能轻信“有了孩子，关系就会变好的”鬼话，夫妻关系不和谐对孩子带来的永远只有伤害。上文提及的男子，就是因为吵架迁怒到了孩子身上。

最后提一句：没有结婚就不要要孩子，连结婚证都保不住的婚姻关系，你觉得孩子就能保住了吗？

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