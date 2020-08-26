幼儿常吃甜食，危害竟这么大，连性格都会受影响！

很多宝宝喜欢吃甜食，比如糖、巧克力等。有些家长应对孩子喜欢吃甜食的问题时，睁一只眼闭一只眼，放任不管。然而孩子喜欢吃甜食有很多危害，不止是对牙齿，对视力甚至是对性格也不利。那么孩子喜欢吃甜食到底有哪些危害呢？咱们接着往下看：

龋齿

爱吃甜食最大的影响是对牙齿的影响。甜食中糖分多，糖分容易滋生细菌，这样宝宝的牙齿就容易钙化并长龋齿。另外，经常吃甜食，还会不利于宝宝恒牙的生长。

近视

如今很多小孩都有近视问题，导致孩子近视的因素有很多，比如看多电视，玩太久游戏，先天因素等，此外还有糖分摄入过多因素。孩子摄入的糖分增多，就需要维生素B1去代谢糖分，而维生素B1是养护视神经的，它的缺乏会影响孩子的视神经发育，可能导致孩子近视。而且宝宝体内糖分过多，那么体液渗透就会降低，其眼球晶体状可能变形，屈光度也会变化，近视可能会加重。

容易生病

孩子吃多了甜食，其血管壁和白细胞的功能会受影响，而且孩子的免疫力也会降低。一旦孩子免疫力降低，就容易生病。

注意力不集中

品尝适量的甜食有助愉悦心情，但是如果孩子经常吃甜食，糖分摄入过多，就会出现弊端。假如糖分进入血液，那么孩子的中枢神经系统会受其刺激，宝宝就容易烦躁，注意力进而会变差。如果说孩子睡前吃甜食，还会影响到睡眠，让孩子无法安心睡觉。

可能导致糖尿病

很多家长认为孩子那么小，是不会患糖尿病的，其实这是错误的观点。孩子如果摄入过多糖分，就会诱发分泌疾病，比如血糖浓度过高，那么代谢中胰岛的负担会加重，很可能因此患上糖尿病。

对性格造成影响

孩子吃多了甜食，体内糖分就会增多，进而乳酸和丙酮酸等代谢物会增加。这些代谢物如果堆积在大脑中，会影响宝宝的性格，让宝宝性格变差。

总之，孩子吃多甜食有很多危害。家长不能放任孩子吃甜食，而应该适当制止！

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