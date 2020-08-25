俄国13岁少女生娃，10岁男友喜当爹

据英国《每日邮报》报道，日前，俄罗斯一名13岁少女顺利生下一名7斤多女婴。她曾经声称孩子的爸爸是她10岁男友，但后来改口称她曾遭到一名大男孩的强奸。警方准备提取新生儿的DNA样本，以便进一步调查。

称孩子父亲是10岁男友，又说遭到强奸

据了解，这名13岁的少女妈妈名叫达丽娅·苏德尼什尼科娃，来自热列兹诺戈尔斯克市，是一名拥有35万粉丝的网红。

今年1月，达丽娅在一档电视节目中分享了自己怀孕的经历，并表示孩子的爸爸是10岁的男友伊万。而伊万表示达丽娅所说一切都是真的，坚持声称自己就是达丽娅的男友。

但医生对伊万的说法持否定态度，认为伊万的身体还没有发育成熟，不可能让达丽娅怀孕。一名心理专家则用专业的方式对达丽娅进行测谎，证实她没有说谎。

令人没想到的是，达丽娅后来又改口了，声称自己曾遭到一名16岁少年的侵犯。她之所以说孩子的爸爸是伊万，是因为她不愿意公开这段不堪的经历。

少女生下7斤多女婴，警方提取DNA调查

在预产期到来的前几天，达丽娅先后去了三家医院但都被拒绝了，最终一家诊所收治了她。在待产期间，达丽娅还在社交媒体上发文称，男友伊万并没有和自己同居，但他有时会来探望自己并留宿一夜。她还表示，如果感情发展顺利，等到伊万16岁时，会让他承担起父亲的责任。

8月16日，达丽娅在社交媒体上宣布自己已生娃，但分娩过程十分艰难：“上午10点我生下了女儿，真是太艰难了，以后告诉你们一切，现在我要休息了。”她还透露，宝宝体长21英寸（约合53.34厘米），体重8磅（约合7.25斤），但没有分享女儿的照片。

据悉，目前警方已对达丽娅反映被强奸一事展开调查，并将提取新生女宝的DHA以进一步调查。达丽娅表示，她被勒令将有关强奸的贴文删除，并在调查结果公布前不会透露任何信息。

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