BB肚脐总会鼓出来，是生病了吗？

很多妈妈在给宝宝换衣服或者给宝宝洗澡时会发现，当宝宝哭闹咳嗽或者使劲时，肚脐就会凸出，膨胀出包块。很多妈妈之前没有了解过这方面的知识，会觉得是不是宝宝肚子里长了东西？是不是因为这个凸起物会痛，所以宝宝才哭闹？这到底是怎么回事呢？

什么是小儿脐疝？

其实这种情况，用专业术语来说叫“脐疝”，也可以说是“小儿疝气”。民间的说法叫做“气肚脐”，就好像肚脐里充了气一样。

胎儿在子宫时期，由脐带连结到妈妈胎盘，来获得营养、氧气供给。宝宝出生后脐带被剪断，会自然萎缩、掉落。理论上，肚子上这个洞口就会自然密合起来，腹部旁两条腹直肌较有力会慢慢往中间靠拢。但是当婴儿肚脐两侧腹壁肌肉没有很好发育，脐环没有完全闭锁，宝宝因为哭闹、咳嗽以及腹泻等导致腹腔压力升高，就会导致腹腔内脏特别是小肠等从脐环突出，而形成脐疝。

若宝宝患了脐疝如何护理？

虽然脐疝的发病率比较高，但基本上没什么危害，也不会对宝宝发育造成影响，所以一般一般无须治疗。大部分患脐疝的宝宝，基本上都会自愈，因此爸爸妈妈们不用过于担心。

那是不是就是说我们可以放任它不管了呢？当然不是，还是有一小部分异常情况是比较危险的！所以妈妈们平时要注意观察，一旦发现宝宝肚脐有异常情况，要马上带宝宝去医院治疗哦~

怎么判断脐疝是否异常？

脐疝气有大有小，但一般判定严重程度不是只看外观，爸妈们可以在宝宝熟睡后，轻轻按压凸出的部分，一般来说都是是软的，可以用手推回，这样的情况一般都属于正常。

如果肚脐凸出超过2公分就算是较严重的脐疝气了，爸妈注意如果宝宝脐疝气有像成人半个拳头那么大，而且脐疝气凸起来的地方硬硬的，用手推不回去，肚脐颜色变红或是变黑，宝宝也变得烦躁不安、喂食情况不佳，或是排便不顺畅，有可能肠子已经卡住。这时就要立即带宝宝去医院治疗了。否则后果很严重哦~

小儿脐疝其实比较常见，只是症状轻重不同而已。妈妈们只要注意生活中多用心观察，一般情况下对宝宝不会造成危害，放宽心等待宝宝康复吧~

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