孩子三岁前，这些检查很重要，劝你认真看！

孩子在三岁前需要定时去体检，以了解孩子的成长发育是否达标。但有些父母为了图省钱，并不重视，这可是万万使不得的。尤其是以下这些检查，真的很重要，劝你认真看看这篇：

1.出生后

宝宝出生后，就需要在所生的医院进行常规检查，包括测量体重、身高、头围等等。医生还会检查新生儿的肤色有无异常，查看宝宝的的呼吸是否正常，检查心脏是否有杂音以及观察肌肉的紧张程度。这些检查是每一个新生儿都应经历的，所以不用担心繁琐的检查会让宝宝不适应。

2.第一周

通常，在宝宝出生的一周左右，应该进行甲状腺和循环系统的检查。此次检查需要采血，采血时虽然有痛感但对宝宝身体不会有影响，所以家长不用担忧。另外，医生会给哺乳期的妈妈们一些饮食建议，还会针对如何预防新生儿猝死和预防佝偻病给出一些建议。

3.四至六周

此次检查是非常重要的环节，检查的重点是新生儿的智力发育、肌肉发育和四肢发育情况。医生会让宝宝趴下做抬头的动作观察孩子的肌肉状况。另外，通过观察髋关节的运动可以看宝宝的运动状况，进而判断其四肢发育的情况。

4.三个月

宝宝出生后与外界的接触越来越多，开始对外界好奇。医生会通过一系列检查，判断宝宝的智力发育状况。比如，宝宝能否握拳、是否可以抓住东西不掉落、眼睛是否会追随移动的物体，是否可以和大人用眼睛交流等等。医生也提醒家长，这时候可以教孩子认人，多和其他人交流有利于心智发育。

5.八个月

这个阶段家长应该关注一下宝宝是否有营养不良的问题。由于这个时期开始添加辅食，很多宝宝会有免疫力低下、食欲下降等问题，这往往是宝宝缺锌、缺铁的表现。

6.周岁

宝宝满周岁可以进行常规检查，除此之外，医生还会重点看孩子的语言表达能力、身体运动能力以及牙齿发育状况。特别注意的是这一阶段宝宝的牙齿发育状况，应该有6-8颗乳牙，家长平时也要注意呵护宝宝的牙齿健康。

7.三岁

宝宝在这一年龄阶段视力几乎与成人无异，这一阶段会对宝宝的视力进行筛查，查看是否有近视或者弱视的情况。如果发现视力问题，应该尽早矫正，4岁前治疗效果会更好。

总之，一些必要检查是衡量宝宝身体是否健康的依据，家长应该定期带孩子去医院进行身体检查。宝宝周岁过后可以每年进行一次全面的体检，如果发现病症则可以提早治疗。祝愿宝宝们都能健康快乐成长！

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