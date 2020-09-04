令人一见钟情的甜品——炭烧酸奶烤吐司

吐司的新吃法～不一样的口感～营养又美味又健康！大人小孩子都喜欢，有木有流口水呢？

实在太好吃了！外酥里嫩、嫩滑爽口，搭配一瓶酸奶吃简直就是完美下午茶！我用了炭烧口味的酸奶，口感好特别，一吃就会爱上！如果你没有炭烧酸奶可以用原味的哈~做出来的口感一样细腻光滑也好吃！

简单快手，当早餐或者下午茶吃都OK哦！

材料：

吐司面包3片，炭烧酸奶1包，鸡蛋1个，玉米淀粉3勺，白砂糖8克，芝士碎适量。

步骤：

1.将所有材料准备好。

2.一个鸡蛋打入加有玉米淀粉的碗中。

3.吐司上挤上炭烧酸奶，用勺子涂抹均匀。

4.中途10分钟左右撒上芝士碎。

总结：

1.首先将所有材料准备好，吐司放入铺有油纸的烤盘上。

2.一个鸡蛋打入碗中，加入玉米淀粉，加入白砂糖，用手动打蛋器搅拌均匀。

3.吐司上挤上炭烧酸奶，用勺子涂抹均匀，再加入蛋液，一起混合均匀。

4.送入烤箱，上下火180度，烤20分钟。中途10分钟左右撒上芝士碎，再烤10分钟左右即可出炉。

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