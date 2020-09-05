小北鼻可以吃油吗？当然，不过这些事请你多留心

经常有宝妈问我：“宝宝辅食里可不可以加点油？”答案自然是可以的。烹调油的主要成分是脂肪，而脂肪对宝宝身体健康大有好处。脂肪不但能给身体提供能量，还能加快脂溶性维生素的吸收。

除此之外，烹调油中还含有人体必需的两种氨基酸：α-亚麻酸和亚油酸。其中α-亚麻酸在体内可以转化成DHA，而亚油酸可以转化为ARA。DHA和ARA对宝宝视力发育和大脑发育十分重要。

那么，妈妈该如何为宝宝选择合适的油品呢？宝宝又该如何正确吃油呢？快来了解一下吧。

宝宝多大月龄可以吃油？

脂肪对宝宝的健康发育至关重要，而膳食中脂肪的主要来源是动物性食物（包括母乳）和食用油。

宝宝6个月后开始吃辅食，应先让他摄取充足的奶和动物性食物。如果日常饮食以植物性食物为主，要额外添加适量油脂。

宝宝该如何正确吃油？

7-9个月的宝宝经常吃蔬菜、谷物等植物性食物，每天应吃5-10克油。

宝宝不挑食，荤素搭配合理，可以根据辅食烹饪需要从少量加起，比如刚开始时每天添加2-3克油。

随着宝宝慢慢长大，添加的油也应慢慢增加。宝宝2岁时每天可以吃15克油，3岁时每天可以吃20克油。

如果大家对克数没有概念，可以拿出平常用的小勺子，半勺的量就相当于5克。

至于怎么让宝宝吃油，大家只需将油分散到宝宝每天的辅食中就行啦，比如在宝宝米粉中直接添加食用油，做软饭、做花卷、汆丸子、烙软饼时也可以滴上几滴食用油。

宝宝能吃自制的土榨油吗？

这个问题的答案是：不能！不管是大人还是宝宝，都不建议使用自制的土榨油。

土榨油未经精炼，有可能残留着黄曲霉毒素，而黄曲霉毒素是一种致癌物质。除此之外，土榨油中还含有磷脂、水分、游离脂肪酸等杂质，很容易氧化酸败。

给宝宝挑选食用油有哪些技巧？

那么，哪些油可以给宝宝吃呢？请牢记一个原则：既要安全健康又要营养丰富。大家可以根据以下三点进行选择：

1.查看食品标签

在存储过程中，油脂会慢慢氧化，因此，大家在购买时应选择最近生产的小包装食用油。宝宝吃油量较小，建议购买250ml以下的小包装食用油。

2.不同种类的油换着吃

从营养和健康角度上来说，不管大人还是小宝宝，都应3个种类的食用油换着吃：

第一类：含有油酸的食用油，比如茶油、橄榄油等；

第二类：含有α-亚麻酸的食用油，比如核桃油、亚麻籽油、紫苏油等；

第三类：含有亚油酸的食用油，比如核桃油、大豆油、菜籽油、玉米油等。

3.购买大品牌的食用油

建议大家从大型商超或者电商旗舰店购买大品牌的食用油，这样油品质量更有保证。有的厂家还会出具SGS等第三方的检测报告，大家购买时不妨查看一下。

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