关于产后性生活，过来人有几句话要说~

产后性生活是很多人羞于讨论的话题，然而事实上，这个问题有很多值得注意的讲究讲究，需要每一对夫妻重视，以此来才能营造更和谐更健康的夫妻关系。

接下来，就让我们看看过来人给大家的一些忠告，每一条都是干货：

♥ 产后多久可以开始同房？

建议不要刚生完就忙着安排同房，产后疲劳和阴道疼痛会影响“性”趣。至于什么时候开始性生活，要根据个人的心理准备情况和生理情况综合考虑后决定。

1.心理因素

有的妈妈分娩几个星期后就做好了恢复性生活的心理准备，有的妈妈可能需要几个月甚至更久的时间。压力、对疼痛的恐惧、疲劳都会对性冲动造成影响，进而延长产后性生活的恢复时间。

2.生理因素

不管是自然分娩还是剖腹产，妈妈的身体都需要时间进行恢复。

通常而言，产后恢复需要6个星期时间，也就是人们常说的“产褥期”。要知道，分娩造成的裂伤以及伤口缝合处愈合、子宫颈闭合、产后出血停止都需要时间的。每个人的产后恢复情况都不同，在没有得到产科医生的同意前，不要安排同房。

♥ 照顾宝宝太累，不想过性生活咋办？

宝宝出生后，吃喝拉撒睡都需要别人照顾。妈妈照顾宝宝一整天，晚上太累只想倒头就睡，这很正常，多跟老公沟通，相信他一定能理解你。

如果想安排同房，你可以试试让其他家人暂时照顾宝宝一段时间，或者在早上宝宝没睡醒前同房等等。

友情提醒，在啪啪啪的时候就不要想着换尿不湿，给宝宝冲奶这些琐事啦，全身心投入，才能让双方都有个美好体验！

♥ 产后第一次同房，会疼吗？



分娩后，体内激素水平的改变有可能会使阴道变得脆弱干燥，尤其是哺乳期的妈妈。哺乳期的妈妈受催乳素影响，阴道润滑情况不是很好。

另外，如果生产过程中做了会阴侧切术，有可能会造成会阴裂伤。这些都会导致妈妈产后同房时感到疼。

那么如何缓解呢？试试下面方法：

1.做足前戏

做足前戏，比如亲吻、抚摸、拥抱等，然后在慢慢增加性刺激强度。

2.使用润滑剂

如果前戏已经做足，但私处依旧很干燥，来点润滑剂吧~

3.不要过度刺激

试一试其他性交姿势，找到能避开疼痛部位的姿势。同时。让老公注意jj的插入深度，不要产生过渡刺激。

4.尝试其他性交方式

如果不能接受，就试试别的方式，比如手或口。夫妻之间要坦诚多多交流沟通，否则容易有误会。

还可以用其他方法减轻同房时的疼痛感，比如服用非处方止痛药（非哺乳期）、洗热水澡、同房前排尿等。如果同房时有疼痛、烧灼感，可以用毛巾包裹小冰块稍稍冰敷下。

请注意，如果疼痛感一直没有减轻，甚至发生出血，应及时去医院检查，排除其他疾病的可能。

♥ 哺乳期需要避孕吗？

尽管哺乳期月经会停止一段时间，但有的妈妈在月经恢复前就已经开始排卵，因此，在哺乳期也要注意避孕。

如果大家准备要二胎，也不要过于心急。研究分析表明，两次怀孕的时间间隔最好是18个月到24个月。怀孕间隔时间太短（一年以下），二胎发生早产、低体重儿、胎盘早剥、妊娠期并发症的几率会上升。

妈妈们的身体状况也有所差异，产后复查时可以咨询医生采用何种避孕措施最合适。一般而言，使用避孕套是最好的避孕方式，除了避孕套，以下方法也可以考虑：

1.节育环

如果想要获得长久避孕效果，可以在身体内放置节育环（宫内节育器）。

以前常见的节育环的主要材质是铜，副作用较大，而现在的节育环可以在体内缓慢释放激素，产生的副作用更小。如果想要植入节育环，一定要听取妇产科医生的建议。

2.单纯孕激素避孕药物

大家在哺乳期可以使用单纯孕激素避孕药物来避孕，比如口服迷你避孕丸、注射醋酸甲羟孕酮等。

3.联合激素避孕药物

产妇血压本身就处于高凝状态，分娩后不久同时使用含孕激素和雌激素的避孕药物，有可能会引发血栓。如果大家平常身体健康，分娩前没有血栓性疾病，分娩6个星期后可以使用联合激素避孕药。

以前有观点认为，哺乳期妈妈使用联合激素避孕药会影响母乳产量，但最近有研究推翻了这一观点。但是这个研究的论据还不够充分，很多医生还是建议哺乳期妈妈使用单纯孕激素的避孕药物。

♥ 产后对性生活不感兴趣，怎么办？

其实，这并不是什么大事。如果大家产后对性生活不感兴趣，或者担心同房时会疼，就跟老公说，爱你的人一定会理解你的。

性生活只是夫妻亲密关系中的一部分，夫妻俩一起照顾小宝宝、顺畅的沟通交流都是夫妻感情好的体现。

完全可以用其他方法保持良好的夫妻关系。比如，白天多打电话、发消息；晚上宝宝睡着了，夫妻俩单独相处时聊天、拥抱，都可以增进夫妻感情。

如果你在日常生活中有易怒、过度敏感、缺乏激情、极度疲劳、和宝宝不亲密等表现，要警惕自己是不是患上了产后抑郁。50-80%的妈妈在分娩后都会出现抑郁情绪，10-15%的妈妈有可能会患上产后抑郁。如果担心自己得了产后抑郁症，请及时咨询妇产科或精神科医生。

♥ 和之前相比，快感会降低吗？

无论是顺产还是剖腹产，分娩后阴道肌肉都会变得松弛，妈妈在同房时快感会有所降低。不过大家也不用过于担心，这种情况通常是暂时的，过几个月就会恢复正常。

事实上，怀孕会对包括阴道在内的整个盆底组织产生“损伤”。产后有针对性做盆底肌锻炼，比如凯格尔运动，不但可以促进阴道恢复，还能预防和治疗子宫脱垂、压力性尿失禁、等盆底功能性疾病。

与怀孕或生育有关的性生活障碍，通常会在一年内消失，所以产后亲密生活真急不来，关爱自己更重要哦~

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