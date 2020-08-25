妈妈抑郁也会遗传，会直接影响到下一代！

休斯顿德克萨斯大学健康科学中心的一项新研究显示，母亲怀孕期间和产后抑郁会使子女在青春期和成年期患抑郁症的几率增加70%。这篇评论最近发表在JAMA网络公开版上，是第一个研究母亲抑郁对12岁及以上儿童的影响。

围产期抑郁症对孩子健康的影响

作者指出，10-20%的母亲会经历围产期抑郁症，这是指怀孕期间（产前）或宝宝出生后（产后）一年内的时间段。围产期抑郁症与儿童营养不良以及儿童健康问题和肥胖症的风险增加有关。

“有很多研究关注围产期抑郁症是如何影响孩子的成长或情绪健康的，但我们想看看它是如何更长久地影响后代的。”医学博士VaishaliTirumalaraju指出。

围产期抑郁的母亲，其孩子也容易抑郁

研究人员检查了所有已发表的关于这一主题的研究，重点对超过15，000名12岁以上儿童的长期症状归为六个主要队列。

“我们发现，患有围产期抑郁症，尤其是产前抑郁症的母亲的后代，长大后患抑郁症的几率更大，”麦戈文医学院精神病学助理教授、抑郁症研究项目负责人、该研究的资深作者Sudhakar Selvaraj博士说：“这一点很重要，因为它表明围产期抑郁症不仅会对母亲产生负面影响，而且会对孩子产生持久的负面影响。”

新冠疫情加大了许多准妈妈的怀孕压力

这项研究是在心理健康压力和压力不断增加的时期进行的，因为新冠疫情给新妈妈和准妈妈带来了很大的挑战。

“考虑到社会状况和身体疏远的指导方针，这些时期女性的怀孕压力特别大。有很多母亲不得不独自隔离，她们正在用有限的资源来处理额外的压力，”Tirumalaraju说。

麦戈文医学院临床医学院UT内科医师的精神病专家Selvaraj说：“压力会导致饮食习惯的改变，锻炼的欲望会降低，以及整体上不太健康的行为，从而导致抑郁。由于人类的耻辱感，抑郁很难被发现，因为母亲们通常不想透露出她们的悲伤或精神上有问题。我们的研究显示了抑郁对后代的潜在长期影响，因此需要进行适当的筛查，以便能够帮助到这些母亲和孩子。”

建议为孕妇提供心理相关的帮助

Selvaraj是UTHealth妇女心理健康项目的参与者，该项目为某些犹他州医生妇女中心的心理和精神病学专家提供了机会，简化了妇女为围产期抑郁症和其他心理健康状况寻求帮助的过程。

研究的作者说，更多地研究与抑郁症风险传播相关的因素，并评估如何降低这种风险，将有助于制定未来缓解妊娠期抑郁症的策略。

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