巴西女童被叔叔强暴怀孕，做堕胎手术遭宗教人士阻止

据英国《每日邮报》报道，近日，巴西一名10岁女童因遭到叔叔强奸怀孕，不得已在医院做流产手术。然而，一群宗教抗议者闻讯后，情绪激动，想要冲进医院阻止女童手术。当地政府不得不派出军警前往医院维持秩序。

女童怀孕，宗教抗议者阻止其手术

据了解，这名女童来自巴西圣埃斯皮里图州圣马特图斯市。事发当天，她因严重腹痛被送往医院就医。医生检查后发现，这名女童怀孕了。在医生的追问下，女童表示从她6岁时，就一直被叔叔糟蹋。女童还表示，她一直不敢声张，因为被叔叔威胁过。

因为当地的医疗条件不足，这名女童被送到伯南布哥市一家医院做流产手术。一名右翼极端分子得知后，将这个消息发布到社交媒体上。一群宗教示威者立即赶到女童所在医院抗议，还想冲进医院阻止手术的进行。

政府派出军警维持秩序，女童叔叔不知所踪

据悉，医院的院长被这群宗教示威者堵在医院外面无法入内。接到报警后，当地政府出动军警前往医院维持秩序，将医院院长解救出来。除了这群宗教示威者，还有一群女性团体聚集在医院外面，以保护女童顺利接受流产手术。

院方在接受当地媒体采访时表示，手术比较成功，女童现在身体情况良好。当地卫生部表示，这台手术符合法律规定。圣马特图斯市儿童和青年检察官办公室表示，他们正在调查有没有宗教团体曾经给过女童家属压力，以阻扰孩子流产。

据了解，女童叔叔目前已被警方指控犯有强奸罪，但人却不知所踪。

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