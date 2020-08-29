围观：二胎剖腹产宝妈的哺乳经验

伴随着十月怀胎的结束，我迎来了宝宝的到来，这种愉悦的心情生过宝宝的宝妈都是深有体会的！我作为一个二胎宝妈，经历了第一个宝宝的懵懂无知，到慢慢摸索，到现在对哺乳也有一些自己的经验和故事。

生大宝的时候因为宝宝个头比较大，我选择了剖腹产，当宝宝生下来以后我熬过了艰难的15天，在这15天里面几乎没什么奶水，而且还涨的厉害，找按摩催乳师按摩了好多次奶水才正式下来了，悲催的还经历了奶头裂开的疼痛感！

到了生二宝的时候，因为有了第一次的一些经验，在医院每次护士小姐姐检查乳头分泌情况的时候我都会问护士小姐姐有什么要注意的问题，由于是剖腹产的缘故，我基本上要等到第二天的时候才可以让宝宝吮吸乳头，只有让宝宝多吸，奶水才会下来的快，如果乳房有胸胀感了，一定要让护士小姐姐给你疏通疏通乳房，这样奶水就更加通畅了！

经历过这两次以后我总结了几条经验来给大家做参考，希望对各位宝妈有用…

1.合理安排饮食 营养均衡

首先刚做完手术，一开始是不可以吃东西的，只能喝一些小米粥，当排气以后就可以吃一些容易消化的食物了，可以吃一些鸡蛋羹，但是不要吃鸡蛋哦！手术后的10天以内最好还是清淡为主，不要吃油腻的或者肉类，因为有可能会造成堵奶的情况，而且会引起肠胃消化不好，过了10天以后我们就可以做一些鲫鱼汤，排骨汤之类的来下奶了，但是注意也要多炒一些蔬菜来搭配着吃哦，要不会导致便秘的发生！

2.尽早开奶，别错过黄金时期

一般乳头有清水以后就可以给宝宝吮吸了，我由于是动手术，是第二天才让宝宝开始吮吸的，只有多让宝宝吮吸奶水才会下来的快一些，而且要让宝宝勤吸，保持湿润度，防止乳头开裂！我家二宝这次按照这样的方法确实下奶比较快，而且乳头也没有开裂，你们也要坚持哦！

3.哺乳初期 少用奶瓶

在哺乳初期的时候奶水不太够的情况下最好少用奶瓶喂宝宝奶粉喝，要不宝宝会出现“乳头错觉”会出现拒绝奶头的情况！这次二宝在前期我奶水比较少，一直用奶粉喂养，到了第四天的时候就开始拒绝乳头，只认奶瓶，当时我的心情是崩溃的，乳房特别胀，宝宝却不吃，当时就问护士怎么办，护士说这种情况只能熬过去！

我开始把奶瓶的头拿下来放在胸上让宝宝吮吸，宝宝开始吮吸因为吃不出来太多而哭闹不止，后来这样喂了几次以后，让宝宝吃母乳，宝宝终于吃了，幸好宝宝接触奶瓶时间不久，现在让宝宝多吃母乳喂养就可以了！

4.正确吮吸乳头

让宝宝把大部分的乳晕全部含住，这样可以刺激奶水的分泌，更加容易让奶水流出来，让宝宝吃起来更加的方便，而且还不容易进去空气！我家两个宝宝基本上都没有出现过吐奶的现象，所以说宝宝正确的吮吸乳头才更加的安全！

5.交替喂养

宝妈母乳喂养的时候一定要两个乳房交换着喂养，要不真的会出现大小乳头的，到时候再想纠正就不好说了，所以说这个一定要注意起来，我每次喂完这个以后都会喂养另外一个乳头，我的没有出现大小乳！

6.排空乳房很重要

尽量充分的去排空乳房，这样可以促进乳汁的分泌，以前人们总说乳房排空以后，乳汁会越来越少，其实并不是这样的，乳房排空以后会促进乳汁分泌，产生更多的乳汁，我们可以使用吸奶器或者传统的手法挤奶来排空乳房！

7.按需喂养

我们所说的按需喂养并不是三四个小时喂一次，而是宝宝饿了或者是乳房涨了都是可以喂养的，宝宝小的时候胃容量比较小，应该少食多餐，我家宝宝基本上都是饿了以后才喂宝宝的，因为她不饿的时候根本就不吃，现在宝宝四个月了，基本上晚上就醒一次或者睡整夜觉，对于我来说真的是没怎么熬过夜！

8.愉悦的心情

母乳喂养有时候心情也会影响乳汁的分泌的，老人们常说月子里别生气，要不容易回奶，这句话其实是有道理的，所以说要保持好心情哦！

以上就是我母乳喂养的一些经验，希望对各位宝妈有帮助！

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