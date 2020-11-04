如何给孩子买保险？聪明宝妈都这么做

很多家长都会给孩子买保险，但是买保险这事还真是门学问。怎么买才有保障，怎么买才合理，还需要大家好好做一番功课。下面这份干货，聪明的宝妈一定会收藏~

大人、宝宝谁先上保险？



大多数家长都会认为，小孩子要紧，要先给孩子上保险。事实上，在买保险这件事上，大家要改变一下思维。

大家要清楚，保险保障的是将来的财务损失，在经济条件允许的情况下，应该先保障家庭主要收入者。如果家庭经济经济支柱出现意外，会直接导致家庭经济危机，这种情况给孩子多少保障都没什么用。

这里再给大家一个建议，给孩子买保险时，要买有“投保人豁免条款”的保险产品。一旦投保人患重大疾病或身故免交保费后，孩子依然可以继续享受保障。

有社保就不用买商保了？非也

在很多人眼中，社会保险和商业保险是非此即彼的关系，二者必选其一。其实，这两者是互相补充的关系。

社会保险是国家建立的基本报账制度，作用是给公民提供基本的、必要的医疗费用。而医疗险、重疾险等商业保险是是医保的重要补充，它可以承担医保以外的医疗费（医保自费部分、医保个人账户支出），或者为投保人提供非报销型定额确诊给付。

比如说，像新型医疗技术、服用靶向药物这些治疗，可以提升患者的预后和生存质量，但有很多并没有纳入医保报销范围，需要患者自掏腰包进行治疗。如果购买了商业保险，就可以获得保险赔付，从而支付医疗费。

所以，商业保险是基本医疗保险的有力补充，大家一定要重点考虑！

购买保险是慢慢配齐好，还是一步到位好？

现在市场上保险公司很多，提供的保险产品也是多种多样，不少父母认为挑选保险产品过于繁琐，要是能把意外险、医疗险、重疾险、年金险（养老险、教育险）全都买齐了，一步到位，多省时省力！

想法确实很美好，但是对于大部分年轻夫妻而言，所处的人生阶段不同、家庭财富积累情况也不同，根据一定顺序逐渐把保险产品配置齐全才是最科学的选择。

就拿针对未成年人设计的青少年重疾产品来说，随着孩子慢慢长大，不同年龄段所针对的重疾病谱也会发生改变。而且，保险公司的产品也会不断更新，有更适合现代医学诊断技术发展的新产品推出。因此要根据孩子成长和医疗技术发展情况分阶段购买保险，才能获得更适合的保险产品，享受更好的保障~

家庭购买保险的正确姿势get√

1.先给父母买，再给孩子买

首先应该给家庭主要劳动者和收入提供者购买保险，从而保证能应对突发的家庭经济危机，最后再给孩子买。

2.先“近忧”后“远虑”

对于年轻的父母和年幼的孩子而言，医疗、重疾、意外是眼前的风险，财富传承和养老是将来的风险。两者相比，购买保险时应优先考虑眼前风险，再考虑传承和养老风险。

按照损失重要性和购险原则来分析，购买保险的顺序应该是重疾险、意外险、医疗险、寿险、养老险和终身寿险。至于买多少份保险合适，要看个人收入情况和家庭情况综合考虑决定。

3.先购买社保再买商保

国家的基本医疗保险是普惠体系，可以作为家庭风险配置的基础。与此同时，购买商业保险作为有力补充，降低家庭整体风险。

最后提醒大家，购买保险前要树立正确的投保理念，然后再去了解各种保险产品信息，做到心中有数。在选择具体保险产品时，要“货比三家”，选择专业、经验丰富，长期运营健康保险产品的公司购买保险。

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