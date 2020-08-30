教你几招，让宝贝瞬间有食欲！

不少宝妈吐槽说，宝宝最近食欲不振，奶和辅食都吃得少了。事实上，是因为天气炎热导致宝宝唾液分泌量降低，影响食欲。那么，宝宝食欲不佳该怎么办呢？别捉急，今天给大家奉上改善宝宝食欲的小妙招，赶紧来看看吧。

母乳喂养的宝宝

如果宝宝是母乳喂养，大家可以使用以下方法提升他的食欲：

1.适当喂水

尽管母乳中营养丰富可以满足宝宝生长发育所需，但高温天宝宝出汗较多，仅凭母乳难以让他摄取到充足的水分。因此，大家在喂奶的同时还要适当给宝宝喂点水，以补充体内流失水分，促进胃液和唾液分泌，提升食欲。

2.少吃多餐

宝宝没什么胃口，每天的喂奶量就不能维持在原来的水平。喂奶太多反而会给增加消化负担，让宝宝的食欲越来越差。

如果平常一侧乳房喂奶10分钟左右，那么高温天可以减少为每次5分钟；如果平常一天喂奶七八次，那么高温天的喂奶次数可超过十次。这种喂奶法其实就是“少吃多餐”，每次少喂一点，可以减少宝宝的抗拒心理。

还有一种喂奶方法就是按需哺喂，宝宝吃多少就喂多少。剩余的母乳挤出来装在奶瓶中，放在冰箱里冷藏。

奶粉喂养或混合喂养宝宝

如果宝宝是奶粉喂养或者是混合喂养，增进食欲的方法有以下这些：

1.少吃多餐

上文提到的“少吃多餐”，同样适用于奶粉喂养的宝宝和混合喂养的宝宝。

2.奶粉应现冲现喝

宝宝是奶粉喂养，奶粉一定要现冲现喝。冲调奶粉前，应先给奶具消毒，冲调的水最好使用温开水，这样可以让奶粉的口感保持最佳。

3.改变喂养顺序

宝宝是混合喂养，大家可以适当改变一下奶粉和母乳的喂养顺序，给他的味觉带来一些新鲜感。

已经吃辅食的宝宝

如果宝宝已经开始吃辅食，用这些方法提升他的食欲效果较好：

1.改变菜式

大家在烹饪辅食时可以改变一下食材的形状，给宝宝带来一些新鲜感。比如，平常做菜时将水果蔬菜切成小块，现在可以切成条状或丁状。

宝宝平常爱吃什么，就让他多吃一些。可以在宝宝爱吃的食物中混杂一些他平常不爱吃食物。这样既保证了营养的均衡摄入，又能让他胃口大开。

2.控制零食

宝宝不爱吃饭，原因有可能是他不饿。宝宝吃太多零食，到了吃饭时就没有饥饿感。过了饭点，零食消化完感到饿了，又会再吃零食垫饥。这样的恶性循环会对正常饮食造成严重影响，因此一定要控制宝宝吃零食。

请大家牢记，零食少吃疫情，多吃伤身。另外，大家要给宝宝吃干果、水果、蒸山药、蒸红薯等健康零食，让他少吃不健康零食。

3.激发食欲

增加辅食菜单种类，每天变换形式给宝宝做辅食。除此之外，还可以给宝宝购买漂亮、新颖的餐具，提升他进餐的兴趣。

宝宝没有胃口或胃口很差不想吃饭时，千万不要强迫他进食。全家人围坐在餐桌旁一起吃饭，大家要表现出饭菜很美味的样子，甚至可以做一些夸张表情，从而提升宝宝的食欲。

小提醒：

对于新生宝宝或者只有几个月大的宝宝来说，主要营养来源是母乳和奶粉。大家千万不要因为宝宝没胃口就给他吃辅食补充营养，过早添加辅食只会对孩子的肠胃增加负担！

有的宝妈到了夏天自己也没有什么胃口，因此，在处理宝宝不好好吃奶（吃辅食）这件事上要多宽容一些，当好孩子榜样。

还有一点需要注意，大家不要在宝宝面前讨论什么菜好吃，什么菜不好吃，要有意识地用语言积极引导他，激发起他对食物的兴趣和食欲。另外，大家可以根据宝宝的心理特点，鼓励他进食不爱吃的食物，提高食欲。

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