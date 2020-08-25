浪漫七夕，你想要玫瑰花还是美食？

生活不光是柴米油盐，适时表达你的爱意！用食物代替买来的礼物，每一份食材，每一份食物都有自己的心意。今年七夕礼物就为你爱的他准备最实（食）用的玫瑰花吧！

红豆沙馅玫瑰煎饺，一层层饺子皮放上豆沙馅儿卷起来的玫瑰花，甜甜蜜蜜的花朵，给你带来满满的幸福感！

玫瑰花煎饺（附教程）

【食材】

两个红心火龙果（切块备用），面粉200克，红豆沙50克。

【制作过程】

1.火龙果切块。

2.准备榨汁机，倒入切好的火龙果榨汁。

3.榨好的火龙果汁倒入杯子。

4.火龙果汁倒入面粉中搅拌均匀，和面团。

5.和好面团发酵半小时。

6.红心火龙果和面颜色紫红，非常鲜艳，搓条，和做饺子皮一样。

7.切小剂子，撒面，擀成薄面皮。

8.四个面皮重叠1/3部分放在一起。

9.中间抹上豆沙馅。

对称叠压在一起，从一侧依次卷起来，边缘抹水粘在一起，就成了玫瑰花样子。

最后一步：做好的玫瑰花，电饼铛煎熟，倒入玉米油，放入做好的玫瑰花，煎两分钟后倒入水盖上盖儿闷20分钟左右，水干，熟后取出。

面皮：玫瑰花煎饺，用红心火龙果汁和面，颜色鲜艳，做成玫瑰花型非常漂亮，可以食用的美味。生活中还有紫薯也可以和面做玫瑰，颜色一样漂亮好看。

馅料：包的馅儿我用的豆沙馅儿非常甜，一口咬下去甜甜的味道，可以换成做饺子的馅儿，肉馅，素馅儿随意搭配包，馅不同，做法相同，想吃什么口味随意换～

做法：煎或蒸熟都可以，我没有用发酵粉，只好煎熟了，颜色和花型迷倒一群人～哈哈～

这个情人节礼物可以送拿的出手的玫瑰花，绝对独一无二，一层层包含着你的用心，你的爱意，你的祝福，七夕礼物，这是最实（食）用的玫瑰！

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